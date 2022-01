Alessandro Basciano a rischio squalifica al GF Vip6? Il gesto del concorrente e la lite con Sophie: i video

Grande Fratello

Alessandro Basciano è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip6, che si è aggiunto in corsa al cast originario, dopo il prolungamento deciso per il reality show.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è reso subito protagonista del programma televisivo, intrecciando una conoscenza particolare con Sophie Codegoni. Tra i due, però, non è sempre rose e fiori. Infatti, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati protagonisti di alcuni scontri molto forti.

Anche sabato scorso, tra i due si è acceso un diverbio. Alessandro Basciano sarebbe a rischio squalifica, proprio, per un gesto compiuto in quella serata complicata.

Alessandro Basciano risponde male a Sophie Codegoni

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni stanno vivendo dei giorni complicati. Il bel ragazzo si sarebbe infuriato con la fidanzata per un motivo legato alle nomination. Delia Duran lo ha nominato e Sophie Codegoni avrebbe continuato tranquillamente la sua amicizia con la moglie di Alex Belli. Una scelta che non sarebbe andata giù al bel Alessandro Basciano.

Una tensione che è sfociata sabato sera in una risposta molto brusca data da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: “Le tue scuse non ce ne frega niente… Fatti i caz*** tuoi, vai, cammina, sfigata“.

Affermazioni che hanno mandato nello sconforto Sophie Codegoni, che si è sfogata in lacrime con le sorelle Selassié, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Federica Calemme: “Però vedi è sempre così la sequenza: mi apro, amore è sempre così… Ogni volta che la tolgo sto male, allora chi me lo fa fare di toglierla, scusami?… Non voglio che si veda questo di me“.

L’ex tronista ha poi deciso di buttare fuori dalla stanza i vestiti del partner.

Alessandro Basciano: il gesto da squalifica

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno litigato fortemente durante la festa del sabato sera al Grande Fratello Vip6.

La ragazza si è sfogata con le sue coinquiline.

Alessandro Basciano ha provato a cercare un confronto, ma si è avvicinato senza utilizzare il microfono. Gli autori l’hanno subito bacchettato: “Alessandro devi indossare il microfono. Vuoi essere squalificato?“. L’ex corteggiatore ha riposto affermativamente: “Sì“. Gli autori, allora, hanno chiosato: “Perfetto“.