Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, lite nella notte al GF Vip: “Fai la fenomena. Mi sono rotto i cog****i”

Scoppia la lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, una delle nuove coppie di questo Grande Fratello Vip. A far scattare tutto la decisione di Basciano di concedere l’immunità a Gianmaria Antinolfi: i due si sono affrontati nella sauna, dove l’ex corteggiatore si è sfogato lamentandosi del fatto che la Codegoni non si starebbe esponendo su di loro.

Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni: “Fai la fenomena e non ti esponi”

Dopo i sorrisi amari nella diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, sono venute giù le maschere tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la prima ha dimostrato tutto il suo dispiacere per l’immunità data ad Antinolfi (con la quale lei stessa ha avuto una tresca nella prima parte della sua esperienza nella Casa), e la cosa ha tirato fuori i malumori di Basciano sullo stato della loro nuova relazione: “Fai la fenomena e non ti esponi mai sul nostro rapporto, hai rotto” le ha detto nella notte.

Il ragazzo si è lamentato del fatto che un conto è la clip, un altro è esporsi per loro quando il momento lo richiede: “In puntata o lo confermi o me ne vado da un’altra parte“.

“Mi sono rotto i cog****i” è arrivato a dire Basciano, “minacciando” di andare in un altro letto a farsi i fatti proprio.

La Codegoni ha provato a giustificarsi, ma per la verità l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non le ha dato modo di parlare e confermare che per lei il rapporto è solido. “Se vuoi una persona che fa tante parole e a fatti non prova niente, io non sono quella” è riuscita a dire, prima che Basciano decidesse di lasciarla lì nella sauna.

Sophie e Alessandro stanno ripetendo praticamente le stesse cose da 40 minuti 😓#gfvip pic.twitter.com/43sdSSdlYh — KD (@KD_mood) January 8, 2022

Soleil Sorge in aiuto di Sophie Codegoni: “Io ci sono”

Lasciata sola, la più improbabile delle coinquiline della Casa è arrivata in soccorso di Sophie Codegoni: Soleil Sorge.

Oltre alla recente scommessa fatta con Katia Ricciarelli su quanto durerà la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, le due si sono spesso scontrate in questi mesi di Grande Fratello Vip, ma quando è arrivato il momento Soleil si è presentata al suo fianco.

“Se hai bisogno di un’amica, io ci sono. Tipo i fratelli/sorelle che si scannano dalla mattina alla sera ma poi sono quelli su cui puoi contare davvero” ha detto. “Quando ci vediamo con le lacrime così, allora arriviamo” ha aggiunto, rifacendosi ad un analogo caso a parti invertite, quando la Sorge era in crisi per la vicenda tra lei, Alex Belli e Delia Duran. E con quest’ultima pronta ad entrare nella Casa, è possibile che molto presto la situazione si ripeta.