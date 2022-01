Avanti un altro! Pure di sera: Paolo Bonolis conduce il secondo appuntamento su Canale5. Chi sono gli ospiti

Programmi TV

Aventi un altro! Pure di sera torna a distanza di una settimana a fare compagnia al pubblico di Canale5 nella sua prima serata. Paolo Bonolis conduce un nuovo appuntamento in versine extra large del game show che fa divertire il pubblico con tutto il bizzarro mondo fatto di personaggi stravaganti ed alquanto bizzarri. Domenica 23 gennaio 2022 il programma creato dal genio del conduttore torna a partire dalle ore 21:30 circa con l’immancabile compagno di viaggio Luca Laurenti e l’arrivo di tanti personaggi Vip che si sfideranno nelle due squadre Meteore e Specialisti capitanate dall’attore Alvaro Vitali, l’iconico Pierino delle commedie sexy, ed il doppiatore Francesco Pannofino.

Chi parteciperà alla seconda puntata in prima serata dello show in onda su Canale5.

Avanti un altro! Pure di sera: la seconda puntata del quiz

Domenica 23 gennaio 2022 torna nella prima serata di Canale 5 il game show Avanti un altro! Pure di sera. La versione più lunga ed avvincente del divertente quiz ideato e condotto da Paolo Bonolis ritorna nella prima serata della rete Mediaset per fare compagnia al pubblico con un appuntamento dove a partecipare saranno i Vip ospiti di puntata.

A partire dalle ore 21:30 va in onda il secondo appuntamento della bizzarra trasmissione alla quale partecipa Luca Laurenti e tutto lo speciale Minimondo che popola il Salottino del programma capitanato da Miss Claudia, il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi.

Avanti un altro! Pure di sera: gli ospiti della seconda puntata e le squadre che si sfidano

A giocare per uno scopo benefico saranno tanti Vip racchiusi nelle due squadre denominate delle Meteore e quella degli Specialisti. A capitanare le due compagini ci penseranno l’attore icona degli anni ’80 Alvaro Vitali, indimenticabile Pierino, ed il doppiatore Francesco Pannofino mentre a porre loro le curiose domande ci sarà anche la partecipazione di Ilona Staller, ex pornodiva in odore di partecipazione a L’Isola dei famosi 2022.