Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Verissimo con la figlia Maria: i segreti della loro storia d’amore

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, Carmen Russo è oggi protagonista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl viene raggiunta dal marito Enzo Paolo Turchi e dalla figlia Maria per un dolcissimo quadretto familiare. La coppia, 38 anni di vita insieme, ripercorre la loro storia d’amore e rivela i segreti essenziali per mantenere viva l’intensità della loro relazione.

Carmen Russo a Verissimo: in studio anche Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria

Carmen Russo è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma ha dovuto fare i conti con un’imprevista eliminazione a meno di due mesi dalla finalissima.

Oggi pomeriggio l’ex ballerina e showgirl si racconta a tutto tondo nel salotto di Verissimo, accolta da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista raggiungono lo studio anche le due persone più importanti della sua vita: il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria. Un quadretto familiare che entusiasma Silvia Toffanin, che rivolge una serie di domande alla coppia per saperne di più del loro amore.

Durante la permanenza di Carmen Russo al Grande Fratello Vip, il ballerino si è preso cura della figlia: “Non è stato facile, anche per la bambina.

Ma io nasco nella generazione di quelli che facevamo un po’ tutto, quindi ho fatto tutto: anche il mammo, molto volentieri“. Turchi ammette di non aver sentito la pressione di tale responsabilità: “Qualsiasi papà farebbe la stessa cosa, è normale. L’ho fatto per lei, per Carmen, per la nostra vita, il nostro lavoro. Lei voleva fare tanto questo programma e un’occasione così non capita tutti i giorni“.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: i segreti del loro amore

La love story di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi dura da ormai 38 anni e il loro amore si rinnova, anno dopo anno, con sempre maggiore intensità.

Silvia Toffanin chiede alla coppia quale sia il segreto della loro storia d’amore. La risposta del ballerino scatena le risate in studio: “Lo dico io: lei parla, io no“.

Carmen Russo rivela invece quali siano gli ingredienti essenziali per una perfetta armonia di coppia: “Essere felici della felicità di chi ti sta vicino. il rispetto, non l’invidia, il pensare di non doverlo mai cambiare. Io sono innamorata di lui per com’è, anche con tutti i suoi difetti. Abbiamo fatto litigate, ma crisi no, perché noi affrontiamo le cose quotidianamente sul momento“.