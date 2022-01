Che tempo che fa anticipazioni: chi sono gli ospiti di Fabio Fazio per domenica 23 gennaio

Programmi TV

Domenica 23 gennaio 2022 secondo appuntamento dell'anno con la trasmissione di Che tempo che fa. Scopri i temi di puntata e gli ospiti che arriveranno in studio a partire dalle ore 20:00.

Secondo appuntamento dell’anno con la trasmissione di punta di Rai3 condotta da Fabio Fazio. Domenica 23 gennaio 2022 tornano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti per un nuovo appuntamento Che tempo che fa che si terrà a partire dalle ore 20:00. Un nuovo appuntamento imperdibile con la trasmissione ricco di importanti ospiti che il pubblico potrà ascoltare nei loro racconti e nelle speciali interviste condotte da Fabio Fazio. Chi sono tutti gli ospiti nella puntata in onda oggi.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti di domenica 23 gennaio 2022

A distanza di una settimana l’apprezzato Fabio Fazio torna in televisione a partire dalle ore 20:00 di domenica 23 gennaio 2022.

Il pubblico potrà godersi in prima serata il nuovo appuntamento di Che tempo che fa che sarà come al solito ricco di attesi ospiti tra i quali spicca il segretario del PD Enrico Letta proprio alla vigilia dell’inizio delle votazioni per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.

In studio saranno poi presenti anche Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute che presenta il suo libro dal titolo di Pandemonio.

Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere, l’amico della trasmissione e presenza fissa il professore Roberto Burioni al quale si aggiunge anche Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto arrivata nelle librerie con l’autobiografia La bambina che non sapeva odiare scritta con Paolo Rodari.

Ed ancora parteciperanno anche tra gli altri il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la giornalista Annalisa Cuzzocrea, Michele Serra, Giovanna Botteri dalla Francia e Marco Varvello dal Regno Unito. Superospite di puntata anche il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore che ci racconterà Ennio, un documentario sul Maestro Ennio Morricone.

Infine presenti anche Mara Venier e Shel Shapiro a pochi giorni dall’uscita dell’ultimo videoclip del cantante che ritrae come musa proprio la conduttrice.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa

A chiudere l’intensa serata il ritorno dell’amato Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove parteciperanno i componenti del cast fisso Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ci saranno anche gli ospiti Hell Raton, che ci parlerà della sua collaborazione con l’Orietta nazionale, Antonio Cornacchione, Maurizio Ferrini ed anche Mara Venier e Shel Shapiro che si fermeranno per fare due chiacchiere anche seduti al tavolo.