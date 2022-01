Delia Duran, sospetto di Covid dentro la casa del GF Vip: “Non sente odori e sapori”, è panico

Grande Fratello

Secondo alcuni fan Delia Duran potrebbe avere il Covid: a quanto pare la moglie di Alex Belli non sentirebbe più né gli odori né i sapori e cresce il timore di un focolaio.

È scattata l’ansia da contagio nella casa del GF Vip: tutto sarebbe nato da una frase allarmante di Delia Duran, che avrebbe dichiarato di non riuscire più a sentire né odori né sapori mentre si trova all’interno della Casa. Inoltre, pare che la Duran abbia una forte tosse e questo avrebbe portato i fan a sviluppare una forte preoccupazione per la condizione clinica della showgirl e compagna di Alex Belli.

Delia Duran ha il Covid? Il sospetto dei concorrenti

La questione sarebbe nata nel corso della trasmissione: durante la giornata un concorrente, come riporta Il Giornale, avrebbe dichiarato: “Delia non sente odori e sapori. Basciano ha male ovunque Manuel stanotte ha avuto la febbre”. Insomma, la grande paura è che possa nascere un focolaio Covid all’interno della Casa: ciò porterebbe anche alla nascita dai diversi dubbi sul rispetto delle norme preventive che tutti i concorrenti hanno dovuto rispettare prima di entrare nella Casa e di chiunque si sia avvicinato ad essi: prima di far parte del reality, ogni concorrente ha infatti dovuto rispettare un periodo di quarantena di due settimane, allo scopo di tenere il Covid lontano dal Grande Fratello Vip.

A rendere la situazione secondo alcuni più sospetta è anche il fatto che quando Delia Duran ha controbattuto alle dichiarazioni degli altri concorrenti sul sospetto Covid, la regia ha deciso di fare uno stacco che secondo molti non è stato casuale.

Vedremo dunque nei prossimi giorni (o addirittura nelle prossime ore) se si deciderà di prendere dei provvedimenti e a cosa questi potrebbero portare (forse alla prima edizione di un reality con un focolaio epidemico in diretta?).

Delia Duran e il sospetto Covid prima del GF Vip

Prima di entrare nella Casa si era già parlato, per Delia Duran, dell’ipotesi che avesse contratto il virus.

Era stata lei, sui social, a smentire l’ipotesi: “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto… Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto”.