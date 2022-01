Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 24 gennaio al 28 gennaio: le trame

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore torna nella programmazione di Rai1 per occupare il suo consueto spazio pomeridiano. A cominciare dal pomeriggio di lunedì 24 gennaio 2022, come sempre dalle ore 15:55, va in onda la soap che tiene compagnia al pubblico del canale con le vicende che si sviluppano intorno al magazzino più famoso di Milano. Scopri le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 24 gennaio 2022 e fino a venerdì 28 gennaio 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore va in onda su Rai1 nella sua consueta fascia pomeridiana che prende il via lunedì 24 gennaio 2022 a partire dalle ore 15:55.

La nuova settimana insieme alla soap sarà ricca di intriganti sviluppi ed accompagnerà gli spettatori del canale fino a venerdì 21 gennaio 2022. Scopriamo le anticipazioni della trama dei 5 episodi di questa settimana.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 24 gennaio 2022

Gemma è alle prese con le difficoltà della madre che si sforza di nascondere la sua tensione. Salvatore animato da Marcello decide di proporre il grande passo ad Anna. Al Paradiso si valuta poi la proposta di Romagnoli in merito alla collaborazione con gli americani e saranno Beatrice ed Umberto ad occuparsene.

Roberto scopre Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi ed il Conti racconta che tra loro c’è stato solo un bacio mentre quella che sospetta di più continua ad essere Agnese.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 25 gennaio 2022

Stefania è entusiasta di Gemma e le propone una intervista per raccontare il suo nuovo ruolo come cavallerizza del Circolo. Dante e Beatrice iniziano a collaborare e l’uomo ne approfitta per aprirsi raccontando qualcosa di lui. Agnese nutre dei sospetti su Tina e Vittorio e cerca di capirne di più ma Armando la vorrebbe tenere fuori da questa questione e sarà proprio Tina a deciderle di raccontarle cosa le sta succedendo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 26 gennaio 2022

Irene vorrebbe convincere il padre di Gabriella a non vendere la casa dove vive con Maria mentre proprio Salvo sarebbe interessato ad acquistarlo. Dante si sta avvicinando sempre più a Beatrice, mentre Umberto ha delle perplessità sul contratto con gli americani. Gemma ascolta una conversazione tra Gloria e Veronica e viene a sapere tutto. Tina e Vittorio sono ormai un fiume in piena e si lasciano andare alla passione tanto da non rendersi conto che il foulard della ragazza finisce sotto il letto di Conti.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 27 gennaio 2022

Agnese teme che Tina stia sbagliando a fidarsi di Vittorio e prova a contattare Sandro per far si che ci pensi lui. Il contratto con gli americani non convince Umberto e Vittorio che si scontrano con Dante per una clausola che sarebbe la fine per il Paradiso. Flavia ha un piano tutto suo per allontanare Ludovica da Marcello. Adelaide è convocata per un interrogatorio da un magistrato che dovrebbe riguardare proprio Achille Ravasi.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 28 gennaio 2022

Adelaide è preoccupata per l’interrogatorio che dovrà sostenere in merito alla scomparsa di Ravasi.

Salvo non vuole ancora parlare ad Anna della sua intenzione di comprare casa. Tina e Sandro si ritrovano l’una di fronte all’altro dopo mesi di lontananza. Rientrata dall’interrogatorio con il magistrato, Adelaide prende una decisione inaspettata. Gemma non sopporta di vedere la madre soffrire e spedisce una lettera a Gloria.