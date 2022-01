La Sposa: Serena Rossi torna protagonista di Rai1 con la seconda puntata. La trama del secondo episodio

Serie TV - Fiction

Domenica 23 gennaio 2022 torna su Rai1 la nuova fiction che vede come protagonista Serena Rossi. L’attrice veste nuovamente i panni di Maria, la protagonista di La Sposa, una giovane donna che negli anni ’60 è stata costretta a rinunciare ai suoi sogni per salvare la propria famiglia sposandosi contro la sua voglia per procura. Continua con il secondo episodio di stagione il racconto immerso nell’Italia del boom economico nel quale le famiglie del Sud Italia cercavano il riscatto sociale e si battevano per imporsi anche a costo di sopportare difficili condizioni legate all’emancipazione femminile ed alla parità di genere.

Le anticipazioni della trama del secondo episodio in onda in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia della televisione pubblica.

La Sposa: la seconda puntata della nuova fiction con Serena Rossi

Torna in onda oggi domenica 23 gennaio 2022 l’ultima serie evento di casa Rai che con tre appuntamenti sta raccontando una storia da prendere come esempio di emancipazione ed amore e che ci riporta con la mente ai sacrifici fatti dai nostri nonni e conoscenti negli anni ’60.

L’amata Serena Rossi, che recentemente ha presentato la fiction ed il suo personaggio a Domenica In, sarà ovviamente la protagonista del secondo appuntamento in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30.

Nel cast della fiction firmata da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy e con la regia di Giacomo Campiotti figurano anche gli apprezzati attori Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni.

La Sposa: la trama della seconda puntata

Il secondo episodio della serie evento ci mostra di chi è cadavere ritrovato nella scorsa puntata.

Il corpo appartiene a Giorgia, la prima moglie di Italo con l’autopsia che scagiona l’uomo dall’accusa di omicidio, ma lo getta nello sconforto di non poterla più rivedere.

Italo sopraffatto dal dolore tenta il suicidio ma sarà proprio Maria a riuscire a salvarlo.

Durante il funerale lo stesso Italo viene a sapere che Vittorio potrebbe centrare qualcosa con la morte della moglie e sfoga su di lui tutta la sua rabbia picchiandolo e abbandonando il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto, ma dimostra di essere molto capace e riesce addirittura a migliorare le condizioni dei braccianti.