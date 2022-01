Serena Rossi presenta a Domenica In la nuova fiction La Sposa: l’attrice torna su Rai1 da questa sera

Programmi TV

Serena Rossi torna protagonista su Rai1 questa sera con la nuova fiction La Sposa. L’attrice, ospite oggi pomeriggio nello studio di Domenica In, presenta a Mara Venier e al suo pubblico questa serie immersa negli anni ’60. Una nuova eroina che promette nuove soddisfazioni all’artista, sulla scia del grande successo di Io sono Mia del 2019: “Il mio percorso è cambiato dopo il film sulla vita di Mia Martini“.

Serena Rossi torna protagonista su Rai1 con la nuova fiction La Sposa

Questa sera su Rai1 va in onda la prima puntata della nuova fiction La Sposa. Serena Rossi veste i panni della protagonista, immersa nel Sud Italia degli anni ’60 e costretta ad accettare un matrimonio per procura per sanare le instabili condizioni economiche della sua famiglia.

L’attrice, che torna protagonista su Rai1 nei panni di una nuova eroina, è ospite oggi pomeriggio da Mara Venier nello studio di Domenica In. Come per Luca Argentero domenica scorsa, anche quest’oggi la conduttrice ha voluto invitare il volto di punta delle fiction Rai che stanno tornando in onda in questo periodo: Doc – Nelle tue mani ha debuttato giovedì scorso con la seconda stagione, esordio assoluto invece per La Sposa questa sera.

In studio da ‘zia Mara’, Serena Rossi riceve subito un complimento dalla conduttrice per la sua dedizione e la sua passione per il cinema: “Sei fortunata.

Credo che per un attrice che fa il lavoro con passione, avere la possibilità di avere ruoli così importanti e donne così importanti sia stimolante“.

Serena Rossi dopo Io sono Mia: “Il mio percorso è cambiato“

Il successo sempre crescente di Serena Rossi ha attraversato numerose serie televisive e pellicole cinematografiche. Tra queste il film Io sono mia del 2019, dedicato alla narrazione della storia e della vita della straordinaria Mia Martini.

Un successo che ha travolto anche la stessa attrice, interprete della protagonista, che riconosce da quel momento un importante salto di livello nella sua carriera artistica: “Il mio percorso è cambiato dopo il film sulla vita di Mia Martini.

Lì ho sentito che avevo una grande responsabilità sulle mie spalle. Da lì ho capito che le persone si aspettavano da me progetti con un valore anche sociale dietro, delle storie che facessero riflettere“.

Da Io sono Mia, la decisione di Serena Rossi di interpretare sempre personaggi con valori morali, che possano anche trasmettere messaggi e riflessioni importanti: “Quindi cerco sempre di scegliere personaggi che mi emozionino e che possano insegnare qualcosa o semplicemente invitare a riflettere.

E la sposa è uno di questi personaggi“.