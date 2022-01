Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 24 gennaio a venerdì 28 gennaio 2022: la trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole torna in onda su Rai3 nella consueta fascia preserale del canale. Scopri le anticipazioni della tram degli episodi in onda a partire da lunedì 24 gennaio 2022 e fino a venerdì 28 gennaio 2022.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 24 gennaio 2022

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 24 gennaio 2022

Marina deve metabolizzare la sofferenza provocata da Fabrizio, con l’uomo che risulta essere è sempre più fuori controllo.

Patrizio cercherà di riportare la calma con Clara e le chiederà un confronto che potrebbe però non avere l’esito da lui sperato tanto da da gettarlo in un forte sconforto. Franco prova a rassicurare Katia riguardo a Nunzio che è sempre più preso da Chiara.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 25 gennaio 2022

Ferri mette Marina di fronte ai suoi veri sentimenti e la donna vacilla non capendo il da farsi, avendo un Fabrizio sempre più disperato che sembra ad un passo da compiere un gesto estremo. Clara non sa come gestire la vicinanza di Alberto mentre Patrizio finalmente riconosce i suoi errori.

Cerruti si avvicina a Mariella ma quando è pronto per raccontarle le proprie difficoltà sarà l’irruzione di Bice ad interrompere il momento.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 26 gennaio 2022

Marina si ritrova in mezzo tra Roberto e Fabrizio e dovrà addirittura fare i conti con la gelosia di Lara. Proprio per Fabrizio sembra che il suo destino sia appeso ad un filo. Patrizio prende una decisione sorprendente ed inattesa che andrà contro Alberto.

Mariella invita Sasà a smetterla di flirtare con altri uomini sul web.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 27 gennaio 2022

Marina è molto preoccupata per Fabrizio nonostante sia molto spaventata dal suo comportamento aggressivo che l’uomo sembra sul punto di riversarle contro. Roberto sarà un’ancora per Marina in questo periodo delicato che sta vivendo ed il suo comportamento lo porterà a trascurare Lara. Jimmy resta molto colpito dalla lezione sulla Giornata della Memoria e con Bianca scopre che proprio a Palazzo Palladini un tempo si è verificato un episodio collegato a quei tragici eventi.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 28 gennaio 2022

Roberto intende stupire Chiara con una particolare proposta ma non sa che la giovane nasconde un segreto molto pericoloso.

Fabrizio sembra stare meglio, ma Marinalo mette di fronte a una decisione in virtù del male che le sta facendo con i suoi comportamenti violenti. Intanto Silvia e Rossella si dovranno riavvicinare.