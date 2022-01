Alessandro Basciano vuole incontrare un prete: l’insolita richiesta dopo la lite con Sophie Codegoni al GF Vip

Grande Fratello

Fra i protagonisti dei flirt amorosi dell’edizione del Grande Fratello Vip in corso c’è sicuramente Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è mostrato sin da subito particolarmente interessato a Sophie Codegoni, ma ultimamente qualcosa fra di loro sembrerebbe aver smesso di funzionare. Dopo un accesso scontro, la coppia si è allontanata ma è poi riuscita a riappacificarsi. A impedire il definitivo riavvicinamento però ci sarebbe un particolare bisogno del vippone, che ha chiesto di poter parlare con un prete.

Alessandro Basciano litiga con Sophie Codegoni e fa un giuramento su suo figlio: la reazione del pubblico

Da giorni ormai i fan del Grande Fratello Vip stanno seguendo le vicende che hanno come protagonista la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Lui si è arrabbiato con la fidanzata perché lei ha continuato la sua amicizia con Delia Duran dopo che la nuova concorrente del reality lo ha nominato. Da quel momento ha avuto luogo una durissima discussione. Come riporta oggi Novella2000, proprio nel corso di questo confronto Alessandro avrebbe giurato su suo figlio che non avrebbe più dormito con Sophie. Le sue parole hanno da subito destato le reazioni del pubblico da casa.

In molti lo hanno criticato per aver chiamato in causa il bambino durante una discussione. A quanto pare, anche Alessandro ha avuto modo di ripensare a quanto detto.

Alessandro Basciano non può dormire con Sophie Codegoni se non parla con un prete

Dopo la lite, Alessandro e Sophie hanno avuto modo di chiarire, ma per l’ex corteggiatore una questione sembrerebbe essere rimasta irrisolta.

“Purtroppo finché non c’è il prete non possiamo dormire insieme” ha dichiarato la ragazza confidandosi con un altro concorrente. Come spiega Novella2000, Alessandro avrebbe infatti richiesto di poter parlare con un sacerdote, per chiedergli di sciogliere la sua promessa.

Lui stesso ne ha poi parlato con Manila Nazzaro, Davide Silvestri, Giucas Casella e Barù. “Ci sarà un prete qua vicino” commenta Alessandro nei video che stanno girando da ore su Twitter. “Siamo a Roma, c’è il Vaticano” commentano divertiti Barù e Manila. “Secondo me il Grande Fratello, Alfonso può chiedere al Papa” aggiunge ancora l’ex miss.