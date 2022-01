Belen Rodriguez rompe il silenzio e rivela la sua scelta con un post su Instagram: le sue parole

Gossip

Belen Rodriguez è al centro delle cronache rosa ormai da tempo, per via delle sue vicende amorose. A pochi mesi dalla nascita della figlia Luna Mari infatti, il rapporto con il fidanzato Antonino Spinalbese sembrerebbe essere entrato in crisi e nelle ultime settimane si è molto parlato di un possibile riavvicinamento all’ex Stefano De Martino. Ora, a infittire ancora di più il mistero, arriva un filmato pubblicato proprio dalla showgirl, che potrebbe suonare quasi come una risposta a tutte le dicerie emerse sul suo conto negli ultimi tempi.

Belen Rodriguez rompe il silenzio con un video: “Scelgo la felicità”

La storia d’amore fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbe ormai conclusa.

A renderlo noto sarebbe stata proprio la showgirl, scegliendo di condividere con i fan un video in cui mentre il figlio Santiago cucina per lei dichiara “Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che cucina“. Ora, un nuovo filmato pubblicato da Belen accende l’attenzione dei fan. Nello specifico, si tratta dell’ultimo post condiviso dalla conduttrice sul suo profilo Instagram. Nel brevissimo video, Belen appare particolarmente felice e intenta a ridere di fronte all’obiettivo. A fare molto parlare in queste ore però, non sono state le immagini, quanto piuttosto il commento aggiunto dalla Rodriguez alle stesse: “Scelgo la felicità“.

Incuriositi da questa frase infatti, molti suoi follower hanno lasciato commenti e osservazioni al post. “Quindi scegli Stefano” ha scritto qualcuno, saltando alle conclusioni sulla sua situazione sentimentale. “Impara anche a stare felice sola. Non ti manca nulla. Davvero nulla”, le parole di un altro utente. “Vedo la luce nei tuoi occhi” si legge ancora fra i commenti.

Belen Rodriguez, dopo Antonino Spinalbese avvistata con Stefano De Martino

Le voci si un possibile ritorno di fiamma fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno facendo sempre più insistenti.

Le immagini che li mostrano insieme hanno ormai fatto il giro del web. Fra queste vi sono anche quelle pubblicate da Oggi. Sono le 2 del mattino e Belen e Stefano escono da casa di lui col cane, il Labrador Choco“ si legge sulle pagine del settimanale. “Ed eccoli di nuovo insieme, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo. Belén⁠ Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti, come dimostrano queste foto, in una gelida sera d’inverno nella casa milanese di lui⁠” scrive ancora la rivista.