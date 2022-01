Belén è single. Alla showgirl “scappa” la verità sulla sua situazione sentimentale in un video con Santiago

Gossip

Alla fine, dopo settimane di voci, indiscrezioni, rumors mai confermati sulla situazione sentimentale di Belén Rodriguez, in balia tra la fine della storia con Antonino Spinalbese, un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino e un presuno flirt con Michele Morrone, è la stessa showgirl a far sapere come stanno le cose.

Belén Rodriguez è tornata single e ha condiviso questa informazione con i fan in modo originale, come del resto è suo stile in questi casi.

Belén Rodriguez è tornata single

In una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo, Belén Rodriguez ha confermato ai fan di essere tornata single.

La showgirl in questi giorni è insieme al suo Santiago, e proprio durante una serie di video che lo vedono protagonista ha chiarito la sua situazione sentimentale.

Il piccolo Santiago era intento a lavorare delle uova, mentre mamma Belén lo riprendeva incitandolo nella sua impresa culinaria: “Ecco a voi il signor Santiago in cucina.Adesso però vediamo se regge la pressione del teleobiettivo, bravissimo sei perfetto”, e chiedendogli più volte di cucinare le uova per lei. Santiago inizialmente non sembrava convinto, ma Belén ha aggiunto: “Non vuoi fare lo chef da grande?

Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che cucina”.

“VISTO CHE MAMMA É SINGLE ALMENO HO QUALCUNO CHE MI CUCINA” ROTTURA CON ANTONINO SPINALBANESE CONFERMATA DIRETTAMENTE DALLA NOSTRA BELÉN RODRIGUEZ 💅🧠🧏‍♀️ pic.twitter.com/gpApOEJLWA — to be the sun (@adtoomuch) January 17, 2022

È la prima volta dopo settimane che Belén Rodriguez per la prima volta afferma pubblicamente di essere single, anche se fino ad ora tra voci insistenti e indizi ce n’erano molti.

La rottura con Antonino Spinalbese, il presunto flirt con Michele Morrone e il ritorno di Stefano De Martino

Fin dalla fine dello scorso autunno e per tutto il periodo delle feste l’occhio vigile del mondo del gossip non ha mai perso di vista Belén, tra paparazzate di lei e Antonino a passeggio insieme con la piccola Luna Marì, passando per altre foto dove i due si mostrano distanti, arrivando alla serata passata in un locale milanese con Michele Morrone (mai confermata) e le vacanze in solitaria culminate con una persona speciale in attesa all’aeroporto: Stefano De Martino.

Al momento la showgirl si è dichiarata single, e fin qui le voci sulla crisi sembrerebbero confermate, chissà che qualcuna delle altre non lo sarà a breve. Altre voci di corridoio, riportate da Diva e Donna, riferiscono di un Antonino Spinalbese disperato e intenzionato a riconquistarla