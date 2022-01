Belén e Stefano De Martino, ritorno di fiamma per i due vip? Le foto che hanno fatto impazzire i loro fan

Gossip

Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono più vicini che mai di recente e, a confermarlo, sono alcune foto scattare di recente dai paparazzi. Stando alla ricostruzione dei fatti condivise da alcune riviste, infatti, l’ex ballerino sarebbe andato a prendere la showgirl in aeroporto al suo rientro dal viaggio in Uruguay. E sembra che questo non sia affatto un caso isolato, ma solo l’ultimo gesto fatto dal papà di Santiago per l’ex moglie.

Stefano e Belén: nuove foto insieme

Le foto sembrano lasciare poco spazio all’immaginazione e i fan non potrebbero essere più entusiasti nel vedere che Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono stati pizzicati insieme dai paparazzi del settimanale Oggi.

Stando alla rivista, infatti, l’uomo è andato a prendere la sua ex in aeroporto, dopo il viaggio della showgirl in Uruguay in compagnia della sua amica Patrizia Griffini.

Sembra inoltre che Stefano abbia anche accompagnato Belén anche all’andata, lasciando intendere dunque che tra i due ci sarebbe un riavvicinamento. Negli scatti condivisi dalla rivista, i due si mostrano piuttosto complici e sorridenti, segno non solo che ormai Antonino Spinalbese sarebbe un ricordo, ma che tra i due potrebbe esserci un vero e proprio ritorno di fiamma.

Belén e Antonino: è davvero finita

Al momento però, nonostante i fan stiano sperando in un ritorno della coppia Belén e Stefano, si tratta soltanto di indiscrezioni.

Ufficialmente infatti la showgirl non ha rilasciato alcuna dichiarazione e sembra che al suo fianco non ci sia alcun uomo.

Belén, che non ha mai pubblicamente confermato la fine della storia con Spinalbese, si sta comunque tenendo lontana dai rumors. Dalla fine dell’estate infatti la showgirl è stata al centro dell’attenzione dei fan e dei gossip a causa delle numerose indiscrezioni rilasciate da diversi siti e riviste; sebbene abbia a più riprese smentito i rumor sulla crisi, alla fine la loro relazione sembra effettivamente arrivata effettivamente al capolinea.