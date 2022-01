Citofonare Rai2 potrebbe allungare i suoi impegni in tv: Simona Ventura e Paola Perego premiate

Programmi TV

Citofonare Rai 2 non è andato in onda la scorsa domenica per la concomitanza nella sua stessa fascia oraria di una imperdibile finale dello Sci Alpino femminile. Il programma televisivo è pronto a tornare sul piccolo schermo in occasione di domenica 30 gennaio 2022 con l’imperdibile conduzione della strana coppia formata Paola Perego e Simona Ventura. Sembra proprio che i volti rassicuranti delle due conduttrici stiano conquistando il pubblico del canale nel particolare slot della domenica con la rete che starebbe addirittura pensando ad una sorta di allungamento della sua messa in onda. Ecco cosa ci sarebbe dietro alle scelte di un eventuale prolungamento di Citofonare Rai 2.

Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego

Citofonare Rai 2 sta vivendo un periodo molto travagliato ultimamente per via dello stop impostogli dal palinsesto del canale che ha messo da parte il programma per fare spazio nello stesso orario ad una finale dello Sci Alpino femminile. L’ormai consueto appuntamento con Paola Perego e Simona Ventura non è andato in onda domenica 23 gennaio 2022, lasciando orfani gli spettatori delle amabili chiacchiere con ospiti famosi come attori e cantanti arrivati in studio per raccontarsi in un clima divertente e mai banale ad un passo dall’ora di pranzo.

Citofonare Rai 2: il futuro

Molte chiacchiere intorno al programma soprattutto con la speranza dei telespettatori che vorrebbero veder recuperare questa puntata quanto prima.

Stando alle voci rilanciate dal sempre informato TvBlog, pare che Citofonare Rai 2 non solo possa recuperare questo appuntamento ma che addirittura possa subire un gradito allungamento della sua già concordata messa in onda.

Nelle intenzioni della rete ci sarebbe infatti la volontà di premiare l’accoppiata Perego – Ventura con un prolungamento di altre due puntate oltre al sopracitato recupero.

La puntata di domenica 10 aprile non sarebbe dunque l’ultima ma il vero finale di questa prima sorprendente stagione andrebbe in scena l’1 maggio 2022, quindi ber tre settimane dopo.