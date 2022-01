Eurovision Song Contest 2022 conduttori: a presentarlo saranno Alessandro Cattelan e Laura Pausini

Programmi TV

Il toto conduttore dell’Eurovision Song Contest impazza ormai da quasi un anno, ovvero da quando lo scorso maggio 2021 i Maneskin hanno trionfato a Rotterdam riportando l’Italia alla vittoria dopo tempo immemore. La grande affermazione della giovane band ha consegnato al nostro Paese l’onere e l’onore di organizzare la prossima kermesse continentale in quel di Torino grazie alla decisione della Rai. Proprio la televisione pubblica deve ancora sciogliere le riserve sui conduttori delle due fantastiche serate che si terranno nel capoluogo piemontese, con la scelta che sembrerebbe essere finalmente arrivata.

Stando alle voci che circolano in rete e che si inseguono da tempo, la scelta sarebbe ricaduta sul già chiacchierato Alessandro Cattelan al cui fianco potrebbe esserci niente poco di meno che la star internazionale italiana per eccellenza Laura Pausini, ai quali potrebbe aggiungersi anche il già discusso Mika. L’indiscrezione potrebbe essere confermata ufficialmente durante il prossimo Festival di Sanremo.

L’indiscrezione sui conduttori dell’Eurovision Song Contest

La bomba sui conduttori dell’Eurovision Song Contest è finalmente arrivata grazie all’indiscrezione riportata questa mattina da Adnkronos.

L’agenzia di news con la notizia ha infatti stupito gli appassionati di musica ormai del tutto concertati sul prossimo Festival di Sanremo e su chi rappresenterà l’Italia proprio nella prossima manifestazione europea.

Il fulmine a ciel sereno ha infatti lanciato l’indiscrezione tanto attesa da quasi un anno: a condurre l’Eurovision Song Contest 2022 dovrebbero esserci Alessandro Cattelan e Laura Pausini, ai quali potrebbe aggiungersi anche il cantante Mika. Dietro il nome del conduttore piemontese si erano concentrate le attenzioni dei rumos già da svariato tempo ma la notizia che possa presentarlo anche la nostra star più apprezzata a livello internazionale colpisce e stupisce allo stesso momento.

Eurovision: quando l’annuncio ufficiale

L’annuncio della conduzione di Laura Pausini ed Alessandro Cattelan al prossimo Eurovision potrebbe arrivare in maniera ufficiale proprio durante il Festival di Sanremo 2022 quando la cantante farà da spalla ad Amadeus durante la seconda serata. Per quanto riguarda la partecipazione di Mika, stando sempre all’indiscrezione esclusiva di Adnkronos, l’organizzazione starebbe ancora limando gli ultimi dettagli in modo da dare alla conduzione quel tocco internazionale in più che non guasterebbe di certo.