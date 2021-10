Eurovision Song Contest 2022: le ultime voci sul conduttore della kermesse. Prende quota il nome di Mika

Programmi TV

Sin dal giorno dopo la vittoria dei Maneskin alla 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest si rincorrono incessanti le voci circa chi ci sarà alla conduzione dell’evento in mano all’Italia e alla Rai. Ogni giorno che passa si moltiplicano le indiscrezioni su chi potrebbe condurre l’evento del prossimo anno e dopo le candidature di Alessandro Cattelan, le voci su Chiara Ferragni, le auto candidature di Milly Carlucci e Claudio Baglioni, si aggiunge alla lista dei contendenti anche il cantante Mika. Da dove provengono queste voci e quanto c’è di vero.

Eurovision Song Contest 2022: le voci sul nome di Mika come conduttore

Da mesi ormai il panorama della televisione è in fibrillazione per l’organizzazione di quello che sarà l’evento televisivo più importante mai realizzato in Italia negli ultimi 30 anni.

Il tempo stringe e con l’avvicinamento dell’Eurovision Song Contest 2022 la Rai deve sciogliere le riserve circa il luogo scelto per la kermesse e tutta la squadra di conduttori da mettere in campo per presentare l’evento.

Se per il primo argomento non scalda molto il pubblico e tutti i curiosi, è il secondo invece il tema di dibattito giornaliero per gli appassionati.

Dopo le svariate voci che hanno visto protagonisti Alessandro Cattelan, Chiara Ferragni, Milly Carlucci e Claudio Baglioni oggi è tempo di scrivere alla lunga lista anche Mika grazie alla bomba lanciata da Gabriele Corsi.

Le parole di Gabriele Corsi su Mika: svelato il conduttore dell’Eurovision?

Gabriele Corsi è uno che di Eurovision Song Contest se ne intende da quando il suo commento all’ultima edizione ha narrato il trionfo dei Maneskin. Il conduttore televisivo romano è stato parte operante della macchina messa in moto dalla Rai nell’ultima edizione della kermesse e di certo le sue parole acquisiscono un peso non indifferente.

Nella fattispecie il conduttore, durante il suo programma radiofonico Chiamate Triuno Triuno, ha ospitato il cantante Mika e fin qui nulla di strano. La bomba sganciata da Corsi però riguarda quanto affermato da lui nel presentare il suo ospite di puntata, lanciandolo in questa maniera del tutto diretta: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision… Ecco l’abbiamo detto!“. Scopriremo solo con il tempo se queste parole troveranno conferme ufficiali ma intanto non ci resta che aggiornare l’intero cast di papabili conduttori del prossimo Eurovision Song Contest.