La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 ha rappresentato per l’Italia la prima delle vittorie a livello internazionale conquistate negli ultimi mesi. Oltre al grande successo al di fuori del nostro Paese ottenuto dalla band, una delle principali conseguenze della vittoria degli artisti italiani riguarda la prossima edizione della competizione canora. Da regolamento infatti, questa deve tenersi nella nazione d’origine degli ultimi vincitori in ordine cronologico e per il 2022 sarà la volta dell’Italia. In queste settimane si è già iniziato a parlare dei possibili conduttori l’evento e il totonomi rivela personaggi molto interessanti.

Eurovision Song Contest 2022: Alessando Cattelan verso la conduzione

Lo scorso 22 maggio, i Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest, portando a casa non soltanto la coppa della vittoria, ma anche il compito per l’Italia di ospitare la prossima edizione della competizione. Da allora sono 2 i principali argomenti di discussione: la città in cui l’evento avrà luogo e le persone incaricate di condurlo. Il 13 luglio, la Rai ha svelato i nomi delle città candidate a ospitare la prossima edizione dell’Eurovision, ma non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sui presentatori.

Fra i nomi di cui più si sta parlando, c’è quello di Alessandro Cattelan, ex conduttore di X-Factor. Il suo nome spunta da settimane sulle principali testate nazionali. Inizialmente si era pensato a lui anche come papabile conduttore del Festival di Sanremo, ma in queste ore è giunta la conferma che quest’ultimo andrà ancora una volta a Amadeus.

Cattelan sembrerebbe possedere alcune caratteristiche fondamentali per la conduzione dell’Eurovision. Una di queste è la sua padronanza della lingua inglese, essenziale per il confronto con gli artisti internazionali.

Eurovision Song Contest 2022: l’indiscrezione sull’influencer

Insieme alle voci su Alessandro Cattelan alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022, da tempo circolano anche quelle su un personaggio molto noto fra i social. Chiara Ferragni, influencer per eccellenza, nota in tutto il mondo, potrebbe infatti abbandonare per qualche sera il suo amato smartphone, per comparire sugli schermi televisivi di tutta Europa. In passato, Chiara aveva ammesso di avere il “terrore” del palco. Chissà però che la presenza di Cattelan a farle da spalla non aiuti a smorzare la tensione.

Per ora nessuno dei due nomi è stato confermato e quindi si tratta ancora solamente di indiscrezioni.

Sicuramente però quella che potrebbe sembrare come una “strana coppia” porterebbe una ventata di novità nella televisione italiana e non solo.