Da quando i Maneskin sono riusciti a vincere l’Eurovision Song Contest il 22 maggio 2021 in Italia ha iniziato ad impazzare il toto città ospitante dato che toccherà proprio al nostro Paese organizzare la prossima edizione della competizione. Da quel giorno si rincorrono le voci circa quale città possa essere scelta dai vertici Rai e dall’organizzazione tutta per ospitare quello che sarà l’evento dell’anno. Sono arrivate proprio oggi le candidature ufficiali delle città che si sono fatte avanti per gestire la kermesse e tra i luoghi figurano alcune grandi città ed anche qualche sorpresa.

Quali sono le candidate ufficiali.

L’Eurovision Song Contest torna in Italia

A 31 anni di distanza l‘Eurovision Song Contest è pronto a tornare in Italia, il Paese ospitante della prossima vittoria grazie alla entusiasmante vittoria dei giovani Maneskin capace di conquistare a suon di rock prima la kermesse e poi l’intero mondo.

Toccherà quindi alla mamma Rai occuparsi dell’organizzazione dell’attesissimo evento nel 2022 ma la macchina dei preparativi si è già mossa dopo da tempo. Dopo i vari rumors intorno al luogo ed ai presentatori della kermesse, sembra che si stia andando sempre più verso le scelte ufficiali, mentre negli ultimi giorni si parla molto di una conduzione anche ad opera di Chiara Ferragni.

Proprio in questo verso è andato infatti il bando indetto dalla televisione pubblica per la candidatura delle città che avrebbero voluto ospitare l’edizione. Oggi martedì 13 luglio 2021 la Rai ha svelato i nomi delle città che si sono candidate tramite l’apposito form sui suoi canali ufficiali, sancendo di fatto la lista definitiva delle pretendenti dalla quale uscirà la prossima città che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022.

Ecco la lista completa delle 17 città rigorosamente in ordine alfabetico: