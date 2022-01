Cronaca Italia

Nessuno dei 5 giovani morti nell’incidente stradale a Rezzato, nel Bresciano, aveva la patente. Questo, secondo quanto trapelato, il dettaglio choc emerso dalle indagini sul frontale tra l’auto su cui viaggiavano le vittime – una ragazza e 4 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 22 anni – e un pullman condotto da un 58enne rimasto illeso. Il drammatico schianto è avvenuto sabato sera, intorno alle 22.30, lungo la statale 45bis.

Incidente nel Bresciano, morti 5 ragazzi: nessuna delle vittime aveva la patente

Prime risposte dalle indagini sull’incidente mortale avvenuto nel weekend sulle strade del Bresciano, lungo la 45bis all’altezza di Rezzato, vittime 5 ragazzi che si trovavano a bordo dell’auto scontratasi frontalmente con un pullman.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, sarebbe emerso un dato sconcertante: nessuno dei giovani aveva la patente.

Si tratterebbe del primo punto fissato dagli inquirenti sulla ricostruzione dello schianto in cui i giovani, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, hanno perso la vita. Attualmente sarebbero ancora in corso gli accertamenti per capire chi si trovasse al volante della macchina, una Volkswagen Polo, finita contro il bus che viaggiava in direzione opposta, ma gli elementi in mano agli investigatori rimanderebbero al più grande della comitiva di amici, il 22enne Salah Natiq.

Con lui sono morti Dennis Guerra, 19 anni, Imad El Harram e Imad Natiq, 20 anni, e Irene Sala, unica minorenne del gruppo, 17 anni.

5 ragazzi morti nell’incidente a Rezzato, l’auto prestata da un amico

Dalle prime battute investigative sarebbe emerso anche un altro elemento, come riporta lo stesso quotidiano: l’auto su cui viaggiavano i 5 ragazzi gli sarebbe stata prestata da un amico di Casto (Brescia) che si sarebbe trovato a bordo di un’altra vettura a seguirli.

Il giovane sarebbe giunto sul luogo dello schianto qualche minuto dopo l’impatto, violentissimo, che non ha lasciato scampo al gruppo. Al momento non sarebbe ancora chiaro il motivo per cui il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente si trovasse su un’altra macchina.