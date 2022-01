Isola dei Famosi: svelati i nomi di altre due concorrenti, si tratterebbe di due ex gieffine molto amate

Programmi TV

Due ex concorrenti del Grande Fratello potrebbero partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Le due concorrenti parteciperebbero al reality show in coppia.

Il Grande Fratello Vip6 è stato prolungato fino a metà marzo. Alla conclusione del reality show, prenderà avvio una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi e la produzione stanno ancora scegliendo il nuovo cast di naufraghi e le indiscrezioni si rincorrono.

Tra i nomi che sono venuti a galla, anche quello di Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano Carrisi ha svelato di essere stata effettivamente chiamata a partecipare al programma televisivo, in coppia con la figlia Jasmine Carrisi. La showgirl ha dichiarato, però, che pensa di declinare questa proposta.

Adesso, alcune indiscrezioni, fanno trapelare dei nuovi nomi di possibili concorrenti dell‘Isola dei Famosi.

Dovrebbero naufragare in Honduras anche due ex gieffine, che parteciperebbero al reality show in coppia, come rivelato da TvBlog.

Isola dei Famosi: la terza coppia di concorrenti sarebbe di ex gieffine

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sembra che, tra i naufraghi che prenderanno parte al reality siano state scelte della coppie. Innanzitutto dovrebbe partire per l’Honduras Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni. Ma anche un’altra coppia madre-figlio sarebbe tra la lista dei concorrenti ufficiali.

Si tratterebbe di Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximilian Koons.

Le recenti indiscrezioni rivelano i nomi delle protagoniste della terza coppia che sarebbe stata selezionata dagli autori del reality show. Si tratterebbe di Guendalina Tavassi e Floriana Secondi.

La prima delle due ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello e alla nona dell’Isola dei Famosi. Mentre Floriana Secondi ha trionfato nella terza edizione del reality di Canale 5.

Isola dei Famosi: opinionisti e inviato

Le indiscrezioni sui nomi dei possibili concorrenti della prossima Isola dei Famosi si rincorrono.

Invece, la scelta degli opinionisti e dell’inviato sembra già più certa.

Due vecchie conoscenze dell’Isola dei Famosi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, sarebbero stati scelti per commentare le avventure dei naufraghi direttamente in studio. L’inviato in Honduras, invece, dovrebbe essere Alvise Rigo.