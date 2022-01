Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip: l’annuncio e il messaggio di commiato del concorrente

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. La sua serenità a livello fisico e mentale non gli consente di proseguire questa esperienza sino alla finale del 14 marzo: pertanto, nella puntata di questa sera, il giovane nuotatore ha preso la sua scelta. Prima di lasciare il loft di Cinecittà, emozionante incontro con la sorella Jennifer nel giardino.

Manuel Bortuzzo si ritira dal Grande Fratello Vip: l’annuncio

Alla fine la fatidica decisione di Manuel Bortuzzo è arrivata nella puntata di questa sera: il concorrente ha deciso di lasciare in via definitiva la Casa del Grande Fratello Vip.

La scelta è arrivata al termine di un lunghissimo periodo di riflessioni, segnato dall’incertezza e dalla necessità di offrire una risposta definitiva alla sua permanenza a Cinecittà. Lo scorso dicembre il giovane nuotatore aveva deciso di rimanere in gioco assieme a tutti gli altri compagni, eccezion fatta per Aldo Montano. Ma, a distanza di meno di due mesi dalla finalissima del 14 marzo, le sue condizioni fisiche e mentali non gli consentono di proseguire questa esperienza.

L’intenzione di abbandonare il gioco era già nell’aria, come anticipato dallo stesso Alfonso Signorini nella scorsa puntata.

Questa sera è arrivata la sofferta scelta del concorrente, che al conduttore annuncia: “Alfo lo sai, abbandono il programma questa sera e per me finisce qua. Io sono il primo che cerca di far capire alle persone che, prima della felicità, uno deve avere la serenità per stare bene. Per me questa serenità è collegata alla situazione fisica: non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla più di tanto“.

Alfonso Signorini ringrazia Manuel Bortuzzo: “Mancherai tantissimo“

Manuel Bortuzzo annuncia la sua decisione nella “nave dell’amore” al fianco della sua Lulù Selassié, che non ha mai smesso di supportarlo in questa sofferta scelta.

Il concorrente riceve anche un messaggio di commiato da parte di Alfonso Signorini, che lo ringrazia: “Devo dirti una cosa Manuel: mancherai tantissimo non soltanto nella Casa ma a me, a tutti quanti, agli amici a casa, perché la tua presenza è stata importante per dare equilibrio e anche sapienza di vita in questo programma.

Io credo però che abbiamo insieme realizzato, tu in particolare, un grande obiettivo: dimostrare che si può essere veramente sereni, equilibrati, anche in una situazione come la tua. E lo hai dimostrato nella quotidianità di questo programma“.

Il commiato di Manuel Bortuzzo di questa sera è un evento che si protrarrà per tutta la diretta con tante sorprese per lui. Una di queste, subito dopo l’annuncio del ritiro, è un emozionante incontro con la sorella Jennifer nel giardino della Casa.