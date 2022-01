Manuel Bortuzzo pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip: ecco quando avverrà l’annuncio

Grande Fratello

In questi giorni si torna a parlare di Manuel Bortuzzo e della necessità che esca dalla casa del Grande Fratello Vip; da tempo infatti anche il padre del gieffino ha ribadito che, date le condizioni di salute, è importante che il ragazzo torni a casa propria e riprenda le sue attività e il regime alimentare che ha avuto nei mesi precedenti al reality. In queste ore però è arrivata la conferma definitiva e nei prossimi giorni ci sarà anche la comunicazione ufficiale in diretta.

Manuel Bortuzzo fuori dalla casa del GF Vip, nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale

Il cambiamento di Manuel Bortuzzo nella casa è ormai sotto gli occhi di tutti ed è arrivato il momento che il ragazzo torni alla propria vita, con tutte le cure e le attenzioni di cui necessita.

L’annuncio sarebbe dovuto arrivare nel corso della diretta di venerdì, ma Alfonso Signorini ha preferito attendere la prossima diretta: “Manuel so che stai meditando di lasciare il gioco – ha spiegato il conduttore – ti comprendiamo e lunedì dirai la tua decisione. Non parteciperai alle nomination. Mi sembrava corretto nei confronti del gioco e dei tuoi stessi compagni“.

A meno di cambi dell’ultimo minuto, dunque, la novità sarà comunicata ufficialmente il 24 gennaio.

Nel frattempo il ragazzo appare piuttosto sereno, benché la sua uscita comporti anche un allontanamento provvisorio dalla sua Lulù Selassié, che stando alle parole dell’ex sportivo ha compreso benissimo la situazione.

Lulù Selassié: la lettera che le ha scritto Manuel Bortuzzo e i loro piani per il futuro

In questi giorni, proprio in previsione della sua uscita dalla casa, Manuel ha scritto una lunga lettera a Lulù, in cui si lascia andare ad immagini piuttosto tenere e intense: “Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ci sono i pensieri che ti turbano.

In quell’attimo di puro amore incondizionato fermerei il tempo. Con te dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca – confessa il ragazzo alla propria amata – Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce per chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non riesco a farti vivere le cose come le hai sempre sognate” continua poi il gieffino nella lettera a cuore aperto per Lucrezia.

La lettera poi si conclude con un’ultima confessione, in cui Bortuzzo ribadisce ancora una volta gli effetti che la Selassié ha su di lui: “Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi, mi si riaccende tutto.

Torno a vivere, dimentico tutto, divento invincibile, torno a camminare, sorrido e vivo. Hai dato colore alla mia vita. Ti amo“. Sembra insomma che tutti i problemi avuti in passato siano ormai un ricordo e i due formino ormai una coppia felice.

Non a caso anche Signorini venerdì è tornato sull’argomento, sottolineando che all’inizio Manuel si ostinava a farle muro, ma Lulù ha creduto fermamente nella loro relazione e ha tenuto duro. Nel corso dell’ultima diretta, inoltre, i due si sono lasciati andare a qualche confessione e l’ex nuotatore ha spiegato di avere intenzioni davvero serie nonché piani per il futuro: “Ho riconosciuto i miei sbagli, se ho dato peso a tante cose è perché erano importanti.

Non vogliamo più lasciarci. Sicuramente fuori dalla casa staremo insieme – confessa il gieffino in diretta – Il mio obiettivo era riuscire a farcela da solo, ma ce l’ho sempre fatta grazie alla mia famiglia e a una donna che mi ama. Vogliamo vivere insieme“.