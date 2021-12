Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: dopo la ritrovata serenità, arriva la dichiarazione d’amore

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 6, dopo una serie di tira e molla sembrano finalmente aver trovato l’intesa. Nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, le telecamere della casa più spiata d’Italia li hanno immortalati in un momento particolarmente romantico. Fra i due è successo qualcosa di davvero importante.

I tira e molla tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Sin dai primi giorni del reality, Lulù Selassié aveva mostrato un particolare interesse per Manuel Bortuzzo.

Le prime tenerezze e parole dolci tra i due erano arrivate già a fine settembre, tanto da arrivare a parlare di loro come della prima coppia del GF Vip 6. L’idillio però dura poco e tra lo sportivo e Lucrezia. La giovane coppia vive sin da subito una serie di tira e molla, liti e riavvicinamenti che scatenano le reazioni di telespettatori, opinionisti e web. Dopo numerosi ripensamenti, i loro riavvicinamenti sembravano non riuscire più a convincere il pubblico, almeno fino a pochi giorni fa, quando i due gieffini hanno avuto il tempo per chiarirsi, questa volta in maniera molto più onesta e profonda.

Dopo un periodo di stallo che aveva addirittura fatto pensare ad una definitiva rottura, Manuel ha deciso di parlare a cuore aperto con Lulù, ripensando al distacco da lui voluto: “È servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui. Guarda che non è scontato o normale.” E per la prima volta, oltre a commentare gli errori di Lucrezia, Manuel ha analizzato i suoi comportamenti: “È sempre facile criticare e giudicare qualcosa che non è tuo. Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità.

Devo essere contento anche dei momenti di debolezza che hai.” Un lungo monologo, che si è concluso con l’ammissione da parte del ragazzo di provare qualcosa per Lucrezia, di esserne finalmente consapevole e che da quel momento in poi le cose sarebbero cambiate.

GF Vip, arriva la dichiarazione d’amore tra Manuel e Lulù

Le cose in effetti sono cambiate davvero. Proprio nel pomeriggio di domenica 12 dicembre infatti Manuel e Lulù sono stati protagonisti di un momento particolarmente romantico. Seduto al pianoforte, il ragazzo ha dedicato la canzone La stella più fragile dell’universo di Ultimo, suo cantante preferito, a Lucrezia.

Lei, rapita, lo ha ascoltato in silenzio. Al termine del brano i 2 si sono lasciati andare in un bacio appassionato accompagnato dalle parole: “Comunque vada, con te… sempre.” Mossa da questo momento emozionante, Lucrezia ha dunque confessato: “Ti amo”. E Manuel, senza più freni né remore ha risposto: “Ti amo anch’io.”