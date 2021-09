Manuel Bortuzzo e il padre al GF Vip 6: il nuoto, la sparatoria, la fidanzata e la storia del concorrente

Chi è

Manuel Bortuzzo: dalla carriera di nuotatore, all'incidente passando per gli amori, i social e le comparse in televisione. La storia del concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Manuel Bortuzzo ha solcato sulla sua carrozzina la soglia della Casa del Grande Fratello Vip il 13 settembre. Il suo scopo è stato ben dichiarato fin dai primi rumors sulla sua partecipazione al programma: avvicinare le persone alla disabilità. Bortuzzo, infatti, è noto al grande pubblico per l’incidente che, nel 2019, ha stroncato i suoi sogni di giovane promessa del nuoto.

Manuel Bortuzzo, chi è: la sua storia e la carriera da nuotatore

Manuel Matteo Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999 e attualmente ha 22 anni.

Ha trascorso un’infanzia serena coi genitori Rossella, che lavora in un pastificio, e Franco, venditore d’auto, e con i tre fratelli Kevin, Michelle e Jennifer. La famiglia Bortuzzo si è trasferita in Veneto quando Manuel era piccolo, prima a Stino di Livenza, poi a Portogruaro e infine a Sesto al Reghena. È proprio qui che, allenandosi con Gianni Gros, Bortuzzo, a soli 9 anni, è entrato nel Team Veneto a Venezia tra i migliori nuotatori. Dopo aver conseguito la licenza media, ha deciso di non proseguire gli studi per dedicarsi interamente al nuoto.

Così si è trasferito nel Lazio, dove si è specializzato nel mezzofondo. Era un nuotatore promettente e quasi sicuramente avrebbe potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Manuel Bortuzzo chi è: l’incidente del 2019

Il 3 febbraio 2019 Manuel Bortuzzo si è trovato coinvolto in una sparatoria che ha cambiato per sempre la sua vita. Era nella zona dell’Axa, a Roma, vicino al distributore automatico di una tabaccheria, con la fidanzata di allora Martina Rossi, anche lei nuotatrice. All’improvviso, Bortuzzo è stato colpito alla schiena da un proiettile di pistola, che gli ha perforato un polmone arrivando fino alla spina dorsale, procurandogli una lesione grave al midollo spinale.

A sparargli erano stati due ragazzi che lo avevano scambiato per un altra persona con cui poco prima avevano avuto una rissa. Per loro è in seguito arrivata la condanna a 16 anni di prigione.

Bortuzzo è stato subito ricoverato in ospedale. Viene salvato, ma è costretto a vivere su una sedia a rotelle e abbandonare il sogno del nuoto. Inizialmente i medici hanno ritenuto che si trattasse di una lesione midollare completa. Di recente, invece, a seguito di alcune analisi ulteriori, hanno riferito che la lesione sarebbe solo parziale, e che quindi il ragazzo potrebbe tornare a camminare.

Bortuzzo, con una grande forza e con il sostegno dei cari, ha iniziato un percorso di riabilitazione. Il suo obiettivo è tornare a camminare tra 10 anni.

Manuel Bortuzzo, chi è: le storie d’amore, i social e che cosa fa oggi

Manuel Bortuzzo ha avuto una storia intensa con Martina Rossi, la ragazza che era con lui quando gli hanno sparato. Lei gli è rimasta accanto e i due si sono sostenuti molto a vicenda. Anche lei, rimasta incolume dalla sparatoria ma profondamente traumatizzata dall’accaduto, ha abbandonato il nuoto.

Tuttavia, la loro storia si è conclusa, pare, nel 2021. Qualche tempo fa, Bortuzzo ha dichiarato di avere una storia con Federica Pizzi, figlia della compagna del suo dentista. Tuttavia, i due non stanno più insieme. Infatti, nel video di presentazione per il GF Vip, Bortuzzo sostiene di essere single.

Il 22enne è molto attivo anche sui social, specialmente sul suo profilo Instagram, @manuelmateo. Qui, seguito quasi 200 mila followers, condivide coi fan le sue passioni (tra cui il pianoforte e le moto), i suoi miglioramenti e i suoi progetti per il futuro. Di recente, Bortuzzo è comparso diverse volte sul piccolo schermo.

Dal 2020 è una presenza fissa del programma Italia sì! condotto da Marco Liorni. Nel 2021, invece, ha partecipato al docufilm Ultima gara con Raul Bova, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla, andato in onda a giugno. Il film racconta la storia di 4 ex nuotatori che, nonostante le difficoltà della vita, tornano a gareggiare. Dal 13 settembre è tra i concorrenti del GF Vip 6, reality a cui partecipa con il desiderio di avvicinare il pubblico al tema della disabilità.