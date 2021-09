GF Vip, Manuel Bortuzzo allontana Lulù Selassié. Fuori dalla Casa, sua madre rivela cosa pensa della princess

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo sta facendo molto parlare fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip per il suo flirt con Lulù Selassié. In questi giorni la mamma del nuotatore si è espressa sulla loro relazione e ha fatto sapere cosa pensa della principessa. Nel frattempo, i fan del reality si stanno dividendo sui social per un gesto di Bortuzzo nei confronti della gieffina.

GF Vip, la mamma di Manuel Bortuzzo svela cosa pensa di Lulù Selassié

Come ormai tutti sanno, il primo bacio della sesta edizione del Grande Fratello Vip è scattato fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

I due giovani gieffini sono stati ripresi dalle telecamere del reality e sono così usciti allo scoperto. Dopo la romantica effusione, in molti si sono espressi a favore o contro il loro flirt. Solo pochi giorni fa, il padre di Manuel ha parlato della sua storia con Lulù. “Non è il tipo di Manuel” ha dichiarato senza peli sulla lingua. In questi giorni, anche Rossella Corona, la mamma del gieffino, ha parlato del rapporto del figlio con la coinquilina al GF Vip in un’intervista per Chi.

“Penso che sia presto per dire qualcosa– ha spiegato- soprattutto perché non conosco la ragazza.

L’importante che Manuel sia sempre sereno“. Senza sbilanciarsi sulla sua presunta nuova relazione, la signora Rossella si è detta soddisfatta di quanto visto finora. “Si sta facendo conoscere per quello che è e ha raggiunto il suo obiettivo, mostrare la normalità della disabilità” ha osservato fiera.

Manuel Bortuzzo al GF Vip: il ricordo del dolore vissuto dalla madre

Rossella Corona ha ricordato i momenti vissuti al fianco del figlio prima del suo ingresso al GF Vip. “In quei momenti non hai neanche il tempo di realizzare ciò che succede che devi già reagire” ha osservato ripensando al momento in cui ha saputo che qualcuno aveva sparato a Manuel.

“Non credo serva nascondere il dolore, è meglio attraversarlo insieme. La parole giuste non esistono, si può trasmettere solo la sensazione di sentirsi in un posto sicuro” ha aggiunto la madre del gieffino, parlando poi dell’esperienza in ospedale.

Da quando è avvenuto l’incidente, Rossella è rimasta a vivere a Treviso con Michelle, Jennifer e Kevin, i fratelli di Manuel, mentre Franco Bortuzzo lo ha raggiunto a Roma. “Ci sentiamo ogni giorni su FaceTime“ ha spiegato parlando del periodo precedente al suo ingresso nella casa.

GF Vip, Lulù Selassié abbraccia Manuel Bortuzzo, ma lui la scansa

Mentre fuori si discute sull’andamento del loro flirt, dentro la casa Manuel Bortuzzo e Lulù Selaissé sono protagonisti di un vero e proprio tira e molla. Proprio nelle ultime ore, un gesto del nuotatore nei confronti della princess ha scatenato le reazioni social. Lulù si è avvicinata a lui per baciarlo e abbracciarlo, ma di colpo lui si è irrigidito fulminandola con lo sguardo.

“La camicia, ti prego. Questa camicia costa tantissimo, ti prego“ ha dichiarato infastidito pulendo probabilmente tracce di trucco lasciate dalla gieffina.

Gli occhi spalancati e il modo in cui Manuel ha fermato Lulù hanno destato grande ilarità nel pubblico da casa. In molti hanno visto nel suo gesto il chiaro segnale di uno scarso interessamento nei confronti della principessa. Chissà che Alfonso Signorini non chieda spiegazioni al diretto interessato nella prossima puntata.