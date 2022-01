Non mi lasciare anticipazioni: Vittoria Puccini torna nel terzo appuntamento con la serie tv. La trama

Serie TV - Fiction

Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sara Falberbaum lunedì 24 gennaio 2022 tornano in onda su Rai1 con il terzo appuntamento stagionale di Non mi lasciare. Il nuovo prodotto firmato da Rai Fiction continua a raccontare la storia che si svolge nella splendida città di Venezia tra un salto nel passato emotivo della sua protagonista Elena e le indagini che la brava vice questore sta conducendo sulla sparizione ed il maltrattamento di alcuni minori. Le anticipazioni della trama degli episodi 5 e 6 di Non mi lasciare, in onda su Rai1 lunedì 24 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

Non mi lasciare: il terzo appuntamento in onda lunedì 24 gennaio

Non mi lasciare, la fiction che vede come protagonista il volto apprezzato di Vittoria Puccini, torna su Rai1 con gli episodi numero 5 e 6 di stagione.

L’appuntamento è come al solito per la prima serata della rete ammiraglia di lunedì 24 gennaio 2022, quando a partire dalle ore 21:30 i fan del nuovo prodotto Rai Fiction potranno scoprire nuovi ed interessanti sviluppi.

Al fianco della brava attrice torneranno nuovamente i coprotagonisti interpretati da Alessandro Roja e Sara Falberbaum nel penultimo appuntamento dei 4 in programma scritte alla sceneggiatura da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli e firmate dalla regia di Ciro Visco.

Non mi lasciare: le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi

Nel primo episodio in onda in prima serata su Rai1 Elena va alla Casa Famiglia che ospitava Angelo per scoprire qualcosa in più del ragazzino. La psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Elena dividerà le sue vicende lavorative con quelle personali che si imbatteranno nuovamente in Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, che la invita a partecipare alla festa di compleanno del loro figlio Emilio.

Durante la festa però parte per la volta di Roma per incontrare suo figlio Diego che sta attraversando un momentaccio dopo la prima crisi amorosa.

Nella seconda puntata di serata Elena ed il suo team sono finalmente riusciti ad entrare nella chat incriminata e riescono ad ottenere un filmato di Angelo direttamente dal luogo in cui è prigioniero creando un profilo falso. Gli inquirenti così scoprono dove si trova ma senza riuscire a salvare il ragazzino poiché il carceriere riesce a fuggire col ragazzo proprio poco prima del loro arrivo.