Raffaella Fico assente alle puntate del GF Vip6, prende le distanze? Le dichiarazioni della showgirl

Grande Fratello

Raffaella Fico non è presente in studio al Grande Fratello Vip6. La showgirl partenopea ha spiegato la sua assenza, dopo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia.

Raffaella Fico è stata una concorrente del Grande Fratello Vip6. La showgirl partenopea, infatti, è tornata nella Casa più spiata d’Italia, dopo la prima esperienza, molti anni prima, nella versione Nip del programma. La sua prima partecipazione al reality show l’ha, di fatto, lanciata nel mondo dello spettacolo, mentre la sua avventura al Grande Fratello Vip6 è stata piuttosto breve.

Raffaella Fico, infatti, è uscita da molte settimane, sollevando una grossa polemica, per la decisione di denunciare Soleil Sorge.

L’ex concorrente non è presente, però, in studio nella platea dei concorrenti eliminati dal reality show.

Raffaella Fico ha chiarito il perché della sua assenza e se intende prendere le distanze dal Grande Fratello Vip6.

Raffaella Fico assente: Gabriele Parpiglia spiega il perché

Raffaella Fico non è stata presente nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip6 tra il gruppo dei concorrenti eliminati. L’autore Gabriele Parpiglia ha spiegato la motivazione di quest’assenza dal programma televisivo, durante una puntata di Casa Chi.

Il giornalista ha svelato che la showgirl avrebbe la volontà di prendere le distanze dal reality show: “Non è mai più andata in studio, non è più presente.

Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello”.

Raffaella Fico rilascia delle dichiarazioni sulla sua assenza dallo studio televisivo

Raffaella Fico non si presenta nello studio televisivo del Grande Fratello Vip6 da un po’ di tempo.

Gabriele Parpiglia ha parlato di una volontà di allontanamento dal reality show.

Raffaella Fico, invece ha smentito questa motivazione ai microfoni di Rtl 102.5: “Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini”.

Quindi si tratterebbe solo di una pausa momentanea, presto rivedremo Raffaella Fico nello studio del Grande Fratello Vip6.