Uomini e Donne anticipazioni 24 gennaio: in studio arriva un Cavaliere direttamente da C’è posta per te

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 24 gennaio, Gemma Galgani conoscerà il Cavaliere Massimiliano. Anche Luciano da C'è posta per te farà il suo ingresso in studio.

Il parterre di Uomini e Donne è sempre in continuo rinnovamento. La redazione del programma televisivo, infatti, seleziona sempre nuovi possibili protagonisti del fortunato dating show e li inserisce nel gruppo di Dame e Cavalieri. Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, verranno presentati due nuovi Cavalieri.

Massimiliano arriverà direttamente per Gemma Galgani. Dopo le ultime peripezie con Leonardo Bozzetti e la segnalazione pervenuta, la Dama Torinese avrà, quindi, l’occasione per cominciare una conoscenza con un nuovo Cavaliere.

Ma farà il suo ingresso nello studio televisivo anche Luciano.

Si tratta di un Cavaliere, che i telespettatori di C’è posta per te già conoscono.

Uomini e Donne anticipazioni 24 gennaio: arriva Massimiliano per Gemma Galgani

Gemma Galgani ha definitivamente chiuso la sua frequentazione con Leonardo Bozzetti. La Dama torinese e il Cavaliere sembravano pronti a costruire qualcosa d’importante, invece, il feeling si è spento velocemente. Soprattutto Leonardo Bozzetti sembrava un po’ freddo e distaccato negli ultimi tempi, facendo insorgere i primi dubbi in Gemma Galgani. Sospetti poi confermati grazie a una segnalazione pervenutale.

La Dama torinese ha scoperto infatti che, Leonardo Bozzetti non provava un reale trasporto nei suoi confronti e la relazione si è interrotta bruscamente.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 24 gennaio, un nuovo Cavaliere, Massimiliano, scenderà le scale per la Dama torinese.

Uomini e Donne anticipazioni 24 gennaio: Luciano da C’è posta per te

A Uomini e Donne, nella puntata del 24 gennaio, secondo le anticipazioni, farà il suo ingresso Massimiliano per Gemma Galgani, ma, nel dating show, arriverà anche un nuovo Cavaliere. Si tratta di Luciano, che i telespettatori hanno già conosciuto nella seconda puntata di C’è posta per te.

Il Cavaliere, infatti, ha partecipato al famoso people show in cerca di un amore del passato. La sua richiesta, però, non è andata a buon fine, ma Luciano è stato scelto per essere un nuovo protagonista di Uomini e Donne.