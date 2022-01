Bar Stella con Stefano De Martino: in onda oggi il meglio del sorprendente programma di Rai2

Programmi TV

Il viaggio del divertente Bar Stella capitanato da Stefano De Martino si è concluso settimana scorsa con l’ultima puntata di questo sorprendente programma che rappresenta una chicca retrò ma tanto apprezzata della nostra televisione. I fan della trasmissione non devono però disperarsi perché nella seconda serata di Rai2 martedì 25 gennaio 2022 il bar più amato della televisione gli farà nuovamente compagnia con un meglio di tutto da gustarsi. Tornano dunque per l’ultima volta le atmosfere ricreate dal bravo conduttore e ballerino, in attesa magari di un futuro ritorno del quale vi avevamo parlato qualche tempo fa.

Il quinto ed ultimo appuntamento con il meglio della scanzonata trasmissione va onda su Rai2 oggi martedì 25 gennaio 2022 come sempre in seconda serata a partire dalle ore 22:50 circa.

Bar Stella: in onda il meglio dello show di Stefano De Martino

Stefano De Martino da l’ultimo appuntamento ai clienti del Bar Stella nella seconda serata di Rai2 per il meglio della prima edizione della sua sorprendente trasmissione. La quinta puntata dello show che va in onda martedì 25 gennaio 2022 come sempre a partire dalle ore 22:50 proporrà infatti un pot-pourri di quelle già viste durante in questo mese di programmazione.

Tornano dunque per l’ultima volta le tanto evocate ed apprezzate atmosfere anni ’80 che hanno creato un clima famigliare ed amichevole richiamando il bar nel quale il conduttore è cresciuto e che era stato creato dal suo bisnonno ben 100 anni prima.

Bar Stella: i protagonisti dell’ultima puntata

Rai2 propone il meglio dello show scanzonato ed ironico scandito a colpi di gag dai personaggi assidui frequentatori del bar, che sono stati aiutati dal ritmo sancito dall’apprezzata musica della Disperata Erotica Band diretta dal Maestro Pino Perris.

Al fianco di Stefano De Martino rivedremo quindi i personaggi iconici della prima edizione del Bar Stella come il barista Luciano (Herbert Ballerina), il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Ambrosia), la professoressa Marta (Marta Filippi), Libero Parere (Francesco Arienzo), l’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), il professor Siniscalchi (Mario Porfito), il critico televisivo Umberto Orfeo (Giorgio Melazzi), la Statua di bianco vestita (Adelaide Vasaturo) e le apparizioni tra sogno, musica e realtà dell’apprezzata cantante Niña del Sud (Carola Moccia).