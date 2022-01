Enzo Miccio a Back to School: carriera e vita privata del più famoso wedding planner italiano

Chi è

Enzo Miccio nasce a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio del 1971 e da ragazzo si trasferisce a Milano per studiare allo IED Istituto Europeo di Design. La passione per gli eventi di moda lo porta ad essere il più famoso wedding planner italiano. Oltre a condurre i suoi programmi televisivi, partecipa spesso come concorrente in altre trasmissioni. A novembre, infatti, lo vedremo in Back to School diretto da Nicola Savino, in cui Enzo Miccio e altre 24 personalità dovranno ripetere l’esame di quinta elementare.

Il debutto di Enzo Miccio

Tra il 1999 e il 2001 Enzo Miccio fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano.

Il primo vero successo arriva nel 2005, quando esordisce in televisione, sul canale Real Time, con il programma Wedding Planners, dedicato alla progettazione di matrimoni. Conquista immediatamente il pubblico, grazie alla sua eleganza e alla sua schiettezza. Dal 2009 inizia la conduzione di Ma come ti vesti?!, sempre su Real Time, insieme a Carla Gozzi, nel quale una persona comune è assistita dai due stilisti in un cambio di look. Conduce molti altri programmi come Shopping Night e L’eleganza del maschio. Dal 2014 partecipa anche come concorrente, ospite e opinionista a programmi come Ballando con le stelle, Domenica Live, Che tempo che fa, Quelli che il calcio e Pechino Express.

Enzo Miccio, vita privata

Dopo la fine della storia con Riccardo Marenghi, dal 2017 ha una relazione con Laurent, conosciuto dopo Pechino Express. Sono molto affiatati ma anche molto riservati, anche se Laurent ha dedicato un video messaggio decisamente emozionante a Enzo Miccio durante il programma Vieni da me di Caterina Balivo.

Enzo Miccio e Le Iene: uno scherzo indimenticabile

Nel 2020 è stato bersaglio di uno scherzo della famosa trasmissione Le Iene, in cui hanno cercato di fargli mandare a monte un matrimonio.

I conduttori del programma hanno fatto credere a Enzo Miccio che la sua assistente (complice del programma) avesse una relazione con il futuro sposo del matrimonio che lui doveva organizzare. Di fronte alla scena in cui la sua assistente e il futuro sposo si scambiarsi effusioni d’amore il wedding planner va fuori di testa. L’assistente confessa tutto a lui e alla famiglia e lo sposo fugge con Enzo in macchina decisamente alterato. Ed ecco che arriva la chiamata de Le Iene: Enzo scopre lo scherzo e il matrimonio è salvo.