Fango sul generale Dalla Chiesa. La figlia Rita sbotta su Instagram: “Giuro che ti vengo a cercare”

Il fenomeno degli hater è sempre più diffuso sui social, dove tutti hanno la possibilità di commentare ciò che fanno gli altri e spesso scelgono di farlo anche in modo piuttosto irrispettoso. Lo sa bene Rita Dalla Chiesa, che di recente si è trovata alle prese con un utente che ha offeso la memoria del padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La donna però non si è scoraggiata, ha condiviso un post in cui mostra ai propri follower cosa sia successo e ha scritto una lunga didascalia in cui è evidente la volontà di agire per vie legali.

Come anticipato, dunque, anche la conduttrice è stata vittima – seppur indirettamente – degli hater che non perdono occasione di offendere anche la memoria di persone scomparse.

Rita Dalla Chiesa però non si perde d’animo e condivide i commenti dell’hater sui social, commentando anche ciò che questo utente ha scritto: “Giuro che ti vengo a cercare. Voglio guardarti in faccia, e cercare di farti capire quanto male possa fare un ‘e chi c***o se ne frega?’ diretto a persone per me sacre, che non ci sono più, e che non hanno avuto quel futuro che, invece, mi auguro abbia tu” ribadisce la donna nel lungo post su Instagram.

Nel post riporta anche qualche ‘consiglio’ all’hater in questione, data la situazione: “Da come scrivi immagino che tu sia una ragazzina/o, senza un cervello pensante, molto poco sensibile e con grossi problemi affettivi. Cerca di risolverli presto. Perché vivere come stai vivendo tu, trovando piacere nel ferire gli altri, è come non essere mai nati“.

Sebbene dunque la donna non abbia pubblicamente dichiarato di voler agire legalmente contro l’hater, le parole con cui ha esordito nel post lasciano intendere che si possa arrivare a questo, dal momento che si tratta della memoria del padre.

Rita Dalla Chiesa, il doloroso ricordo del padre Carlo Alberto

In più occasioni Rita Dalla Chiesa ha condiviso in diretta il doloroso ricordo del padre Carlo Alberto – ucciso in un agguato a Palermo il 3 settembre 1982.

Proprio su questi attimi si è spesso soffermata la conduttrice, che ha ricordato anche il momento del funerale del Generale. “Mio padre mi aveva detto ‘la prima corona che arriva al mio funerale è del mandante‘” ha raccontato Rita nel corso di un’intervista con Massimo Giletti, spiegando successivamente di aver anche gettato i fiori, che erano arrivati dalla regione Sicilia.

Di recente ha inoltre pubblicato un libro in cui parla di Carlo Alberto Dalla Chiesa – Il mio valzer con papà – e per l’occasione è stata ospite di Mara Venier nel programma Domenica In, in cui con commozione ha parlato del compleanno del padre e di quanto sia stato difficile mettere tutto nero su bianco.