Federica Aversano diretta contro il tronista Matteo Ranieri: “Ti fai bacchettare”. Commento 25 gennaio

La puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne ha visto tornare protagonista il trono classico con Matteo Ranieri. Il tronista è riuscito a ricucire il rapporto sia con Federica Aversano che con Denise Giulia Mingiano, portandole entrambe in esterna. Ma la pace è durata poco, perché in studio non è mancato uno scontro con la bella mamma.

Nelle dinamiche del trono classico, anche Armando Incarnato.

Federica Aversano non le manda a dire a Matteo Ranieri a Uomini e Donne

La puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne si può riassumere alla mezz’oretta finale, dedicata a Matteo Ranieri. Nella parte iniziale della puntata, infatti, la redazione ha raggruppato tutte le storie da reparto geriatrico.

I protagonisti più over di tutti, però, non riescono a catturare l’attenzione dei telespettatori, perché, a volte, sembrano comportarsi in modo ancora più illogico di quelli giovani.

Non che Matteo Ranieri stia brillando in intelligenza, anzi, il malcapitato tronista fa venir voglia di dargli un abbraccio. Già lo scorso anno, nelle grinfie della tronista Sophie Codegoni, sembrava un gatto in tangenziale. Quest’anno, per mettersi proprio a suo agio, si è scelto due ossi duri come Federica Aversano e Denise Giulia Mingiano.

Allora sei recidivo!

Tra le due la mia palese preferenza va per la mamma, Federica Aversano, che sembra così dolce e innocua e poi esce un carattere che metà già bastava. Come oggi che, senza giri di parole, ha spiattellato in faccia a Matteo Ranieri che si fa comandare: “Ti fai bacchettare… A me non piace una persona del genere… Stai cambiando troppo volte idea”. Più corteggiatrici come lei e Uomini e Donne sarebbe davvero divertente.

Armando Incarnato s’intromette nel trono di Matteo Ranieri

Già stavo festeggiando la ritirata di Denise Giulia Mingiano dal ruolo di corteggiatrice di Matteo Ranieri e, invece, la ragazza è uscita dalla porta ed è entrata dalla finestra.

Improvvisamente, il tronista si è dichiarato preso da lei ed è uscita fuori un’esterna tra i due molto fisica. Mah.

Se ciò non bastasse, si è messo in mezzo pure Armando Incarnato a tentare di convincere la corteggiatrice a restare in studio: “Non te ne andare, ti tengo io… Hai tanti pensieri, se te ne metti uno in più?”. E vogliamo parlare del fatto che la cara Denise Giulia Mingiano non gli abbia subito detto di No? Si commenta davvero da sola.

Gianni Sperti, almeno ci ha ironizzato su: “Ci prova con tutte, tra un po’ pure col pubblico dietro”.