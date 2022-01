Ajla Tomljanovic, chi è la fidanzata di Matteo Berrettini. I due sono la coppia d’oro del tennis

Gossip

Dopo le incredibili imprese che Matteo Berrettini è riuscito a portare avanti al torneo di Wimbledon, dove si è arreso solo di fronte a Novak Djokovic, il tennista è diventato uno degli sportivi più chiacchierati d’Italia.

Se però la sua carriera sportiva è sotto gli occhi di tutti, gli appassionati di cronaca rosa vorrebbero saperne di più sulla sua vita privata e, in particolare, sulla sua relazione con la collega Ajla Tomljanovic. Proprio quest’ultima però ha rotto di recente il silenzio nel corso di una lunga intervista.

Ajla Tomljanovic, chi è l’ attuale fidanzata di Matteo Berrettini

“Come è iniziata la nostra storia?

Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme… Di solito si comincia così, no?” esordisce così la tennista nel corso di una recente intervista, riportata da Fanpage. Ma quello che in molti ora si chiedono è chi sia Ajla Tomljanovic, attuale fidanzata di Matteo Berrettini. I due stanno insieme dal 2019 quando si sono conosciuti proprio a Wimbledon.

La tennista, classe 1993, nasce a Zagabria ed è figlia di Ratko, campione europeo di pallamano degli anni ’90, e di Emina (donna di origini bosniache). Inizia a praticare sport all’età di 6 anni, avvicinandosi subito al mondo del tennis.

Tra le sue vittorie più importanti si ricorda il suo trionfo al torneo Roland Garros nel 2014 (contro Agnieszka Radwańska, la numero 3 al mondo).

Per quanto riguarda il privato, come si può intuire dalla sua dichiarazione, è piuttosto riservata e non ha dato troppi particolari sulla sua relazione con la rivelazione del momento, Matteo Berrettini. È stato lui, tuttavia, a lasciarsi andare a qualche dettaglio nel corso di una recente intervista.

Matteo Berrettini su Ajla: “Non è stato facile conquistarla”

Se dunque Tomljanovic non si è esposta più di tanto sulla sua situazione sentimentale, è stato Berrettini a rivelare com’è iniziata la loro relazione: “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo” rivela il tennista in una recente intervista per La Gazzetta dello Sport.

Il tennista si è anche preso un attimo per parlare di cosa sia successo tra loro durante la pandemia, momento in cui per molte coppie sono emersi problemi di ogni tipo: “Passare da questo a stare sempre insieme per tre mesi è… pesante, anche se è una cosa bella – rivela Matteo al suo intervistatore – soprattutto ci siamo anche allenati insieme, e lì ognuno ha la sua mentalità.

Io vivo l’allenamento in modo più rilassato, lei è un po’ troppo seria e quando scherzavo troppo si arrabbiava. Queste cose ci hanno fatto crescere tanto“.

Matteo Berrettini, la sua vita privata prima di Ajla Tomljanovic

Il tennista, come si può immaginare, ha avuto un’altra relazione importante prima dell’attuale fidanzata; chi c’era nella sua vita privata prima di Ajla Tomljanovic? Come anticipato, Matteo Berrettini ha alle spalle una lunga relazione con Lavinia Lancellotti, anche lei conosciuta grazie al tennis.

Quest’ultima infatti è una sportiva del TC Parioli e nel 2013 si è fatta conoscere agli amanti della disciplina per aver vinto il titolo di campionessa italiana Under 12.

Successivamente però ha intrapreso una strada diversa ed è entrata Saint Leo University, negli Stati Uniti.

La loro relazione è andata avanti a lungo, anche se non si sa esattamente quanto, e si è conclusa soltanto nel 2019.