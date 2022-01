Uomini e Donne anticipazioni 25 gennaio: primi guai per Matteo Ranieri, le uscite con Federica e Denise

Uomini e Donne

Matteo Ranieri ha avuto delle incomprensioni sia con Federica che con Denise. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il 25 gennaio, andranno in onda le loro esterne.

Matteo Ranieri è stato scelto per essere uno dei tronisti di Uomini e Donne della stagione 2021/2022. Il bel Matteo Ranieri, però, non è un nuovo al pubblico televisivo del famoso dating show. Infatti, il tronista lo scorso anno ha già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore. Il suo rapporto con la tronista Sophie Codegoni l’ha portato fino alla scelta e alla possibilità di conoscersi fuori. Ma la storia d’amore tra i due è presto naufragata.

Maria De Filippi ha dato a Matteo Ranieri l’annuncio di essere stato scelto per essere un tronista direttamente in diretta nello studio del dating show.

L’ex corteggiatore ha reagito in modo strano alla notizia, affermando di non sentirsi all’altezza di tale ruolo. Ma, poi, ha deciso di buttarsi in quest’avventura.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 25 gennaio, potrebbero andare in onda le due esterne del tronista con Federica e Denise, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover. Matteo Ranieri sarà riuscito a rimettere le cose a posto con entrambe dopo le turbolenze dell’ultima puntata?

Uomini e Donne anticipazioni 25 gennaio: le esterne di Matteo Ranieri con Federica e Denise

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 25 gennaio, Matteo Ranieri tornerà al centro dello studio per raccontare lo svilupparsi delle sue conoscenze.

Nell’ultima puntata del dating show il tronista si era trovato a discutere con entrambe le sue corteggiatrici. Federica aveva lasciato lo studio televisivo infuriata perché Matteo Ranieri non l’aveva portata in esterna dopo la pausa natalizia. Denise, dal canto suo, aveva attaccato il tronista perché convinta del poco trasporto fisico nei suoi confronti.

Una situazione complicata in cui Matteo Ranieri si è trovato attaccato su due fronti. Sarà riuscito in esterna a placare gli animi?

Uomini e Donne anticipazioni 25 gennaio: Luca ed Eleonora?

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 25 gennaio sarà di nuovo protagonista il trono classico. Oltre a Matteo Ranieri, potrebbe arrivare al centro dello studio televisivo anche Luca Salatino.

Il neo arrivato ha già cominciato una conoscenza con la corteggiatrice Eleonora. Un’esterna da subito piuttosto fisica. Il tronista avrà deciso di approfondire ulteriormente questo rapporto iniziale?