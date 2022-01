Lezioni di persiano: va in onda in prima serata su Rai1 il film per il Giorno della Memoria

TV e Spettacolo

Mercoledì 26 gennaio 2022 per celebrare il Giorno della Memoria su Rai1 va in onda la pellicola Lezioni di persiano. Scopri le curiosità, il film e la trama completa della pellicola.

Mercoledì 26 gennaio 2022 su Rai1 va in onda a partire dalle ore 21:25 la toccante pellicola Lezioni di persiano. La rete ammiraglia della televisione pubblica intende celebrare il Giorno della Memoria con l’emozionante storia di Gilles, un ebreo belga, che nel 1942 viene arrestato e per salvarsi da morte certa si spaccia per un persiano grazie ad un libro in lingua farsi in suo possesso. Per uno scherzo del destino l’uomo finirà ad insegnare questa lingua che di fatto non conosce al direttore del campo nazista che vorrebbe aprire un ristorante in Iran finita la guerra ma che imparerà una lingua che non esiste.

Lezioni di persiano: le curiosità ed il cast del film

Lezioni di persiano (Persian Lessons) è una pellicola del 2019 curato nella regia da Vadim Perelman, regista naturalizzato canadese qui alla sua ultima fatica dietro la cinepresa. Il film è ispirato ad una storia veramente accaduta e nei personaggi principali è interpretato da Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, Leonie Benesch. Completano invece il cast di attori gli altri interpreti David Schütter, Alexander Beye, Luisa-Céline Gaffron, Nico Ehrenteit, Nico Ehrenteit e Giuseppe Schillaci.

Lezioni di persiano: la trama della pellicola

Gilles è un ebreo belga che nel 1942 viene arrestato dalle SS e per farla franca si improvvisa un persiano grazie ad un libro in suo possesso scritto in lingua farsi.

Questa idea geniale gli salverà la vita ma lo metterà a contatto con Klaus Koch, il capo di un campo nazista, che un giorno che sarà finita la guerra vorrebbe volare in Iran per aprire un ristorante.

Gilles si troverà così costretto ad insegnare una lingua che non conosce proprio al generale delle SS in un clima che via via sarà sempre più ambiguo e difficile da sostenere tra il dover inventare una lingua che non conosce e le gelosie e le attenzioni dei prigionieri e delle altre SS che vorranno scoprire di più su di lui.