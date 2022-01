Quirinale, Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci su Canale 5: una puntata speciale

Programmi TV

Cesare Bocci torna su Canale5 per raccontarci la residenza presidenziale del Quirinale in questi giorni pieni di attenzione su chi prenderà il posto del presidente uscente Sergio Mattarella. Scopri cosa vedremo nella puntata in onda mercoledì 26 gennaio 2022.

Cesari Bocci, dopo i tentennamenti della rete delle ultime settimane che lo avevano tenuto lontano dalla messa in onda, torna in televisione con la sua apprezzatissima Viaggio nella grande bellezza. L’attore e presentatore scende in campo su Canale5 con lo speciale viaggio della trasmissione che racconterà la storia e l’importanza della residenza presidenziale del Quirinale. La puntata speciale in onda mercoledì 26 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:40 circa, con la partecipazione della guida d’eccezione Cesara Buonamici, svela le maggiori curiosità del Quirinale e di tutti i suoi illustri inquilini proprio nei giorni febbrili che dovranno chiarire chi prenderà il posto di Sergio Mattarella proprio in quelle stanze.

Viaggio nella grande bellezza: Cesare Bocci racconta il Quirinale

Cesare Bocci ritorna finalmente su Canale5 con la sua trasmissione di punta Viaggio nella grande bellezza. L’occasione per l’attore e conduttore si presenta con il racconto speciale del Quirinale, la residenza del nostro Presidente della Repubblica che proprio in questi giorni è al centro dell’attualità politica per il consueto cambio di inquilino.

Il divulgatore riprende le redini della rete ammiraglia di Mediaset nella prima serata di mercoledì 26 gennaio 2022 insieme a Cesara Buonamici, volto storico del TG5, per raccontare le maggiori curiosità del Quirinale e di tutti gli illustri inquilini che sono passati in quelle maestose stanze.

La residenza del Capo dello Stato si mostrerà in tutto il suo splendore con i suoi tesori artistici, con tutta la sua storia piena di personaggi chiave per il nostro Paese.

Viaggio nella grande bellezza: cosa vedremo nella puntata sul Quirinale

Cesare Bocci si muoverà nelle stanza del nobile Palazzo entrando anche nei luoghi più umili come le cucine, quelli più belli come i giardini e le sale maestose, senza dimenticare la Caserma dei Corazzieri. Il conduttore avrà l’onore di incontrare le donne e gli uomini che lavorano al Quirinale e di sentire le loro esperienze ed i loro aneddoti, scoprendo anche i tesori più nascosti del celebre Palazzo.

Il racconto passerà anche dal ricordo di alcuni dei dodici Presidenti del passato come Pertini, Cossiga, Einaudi ed anche il Presidente uscente Sergio Mattarella che verrà raccontato anche da Giovanni Grasso, il suo storico portavoce. Parteciperanno alla puntata anche il Col. Luciano Magrini, Comandante Rgt. Corazzieri; Marco Lattanzi, storico dell’arte; Mauro Piacentini, Direttore tecnico Giardini del Quirinale; Alessandra Feliciangeli e Angelo Rossini, addetti alla custodia del Palazzo del Quirinale; Fabrizio Boca, Executive Chef del Quirinale; Luca Pastorelli, Vice Caposettore Autorimessa; V.Brig.

Antonio Porcheddu, Istruttore di Equitazione; Lgt. Giancarlo Zunnui, Maresciallo di Palazzo; Angelo De Maso, Corazziere.

Guarda il video: