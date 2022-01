Andrea Delogu racconta la fine del matrimonio con Francesco Montanari: “Uno come lui non lo troverò più”

Gossip

Andrea Delogu, speaker e conduttrice televisiva di successo, ha chiuso a inizio 2021 il suo matrimonio con Francesco Montanari. L’attore e la presentatrice si sono, infatti, separati dopo 5 anni di matrimonio.

Dopo la conclusione di questo rapporto sentimentale, Andrea Delogu è stata beccata in compagnia di un altro uomo. Si tratterebbe del modello Luigi Bruno.

In una recente intervista per il magazine F, Andrea Delogu è tornata sulla fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, svelandone le motivazioni.

Andrea Delogu e Francesco Montanari: le motivazioni della separazione

Un periodo che la conduttrice televisiva ricorda con affetto: “Anni che rivivrei subito: mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici”.

La presentatrice ha spiegato anche le motivazioni della divisione dal marito: “Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso“.

Per Andrea Delogu, Francesco Montanari ha bisogno di un’altra tipologia di donna: “So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona.

E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura“.

Andrea Delogu e la ricerca della maternità

La conduttrice televisiva ha rivelato anche di aver cercato una gravidanza con l’ex marito: “Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu… Poi non sono venuti.

Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo“.

L’attore e la presentatrice hanno preso in considerazione la maternità anche come possibile collante del loro rapporto: “Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento“.