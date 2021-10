Andrea Delogu pizzicata con il nuovo compagno: la conduttrice ritrova l’amore dopo Francesco Montanari

Gossip

Andrea Delogu ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con l’attore Francesco Montanari. La coppia si è detta addio a inizio 2021 e ora la conduttrice sembrerebbe aver trovato un nuovo amore. Il settimanale Diva e Donna l’ha paparazzata assieme al nuovo compagno, il modello Luigi Bruno, felice e sorridente. Intanto è in arrivo un’altra svolta nella sua vita, come documentato sul proprio profilo Instagram.

Andrea Delogu pizzicata insieme alla nuova fiamma

Andrea Delogu e il marito Francesco Montanari hanno deciso di dirsi addio, dopo 5 anni di matrimonio.

La coppia era convolata a nozze nel 2016 ma non ha saputo resistere alle intemperie della crisi. Già ad inizio anno, infatti, si rincorrevano voci circa una loro ipotetica rottura, sino alla decisione di prendere definitivamente strade separate.

Ma per la popolare conduttrice televisiva, nonché speaker radiofonica, è tempo di tornare a sorridere. La Delogu è stata infatti paparazzata assieme a quello che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno: Luigi Bruno, modello. La coppia è stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna intenti a passeggiare per le strade milanesi, tra baci appassionati e sguardi d’intesa.

Nulla è stato ancora ufficializzato dalla coppia, ma tra i due sembra essere davvero scoccata la scintilla. È tornato il sorriso sul volto di Andrea Delogu, dopo l’ultima delusione d’amore?

Andrea Delogu compra casa: la gioia su Instagram

Voci di gossip a parte, per Andrea Delogu è un periodo davvero sereno e lo conferma anche la svolta drastica che ha deciso di dare alla sua vita. La conduttrice, infatti, ha deciso di comprare casa da sola: “il sogno di sempre“, come l’ha definito sul proprio profilo Instagram documentando ai followers la sua scelta.

“Inizieranno i lavori e a Marzo potrò dire che ci sono riuscita, ma per il momento voglio essere felice come se tutto fosse già fatto. Vi tedierò nelle storie e qui sui post, perché sono così elettrizzata e spaventata che se condivido st’ansia mi pesa meno“: con questo messaggio Andrea Delogu ha espresso tutta la sua felicità per l’importante traguardo di vita. Un obiettivo inseguito da tanto tempo e conquistato con il sudore e i sacrifici. Per la conduttrice è tempo di pensare al futuro, sul piano sentimentale e non solo.