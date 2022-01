Doc 2, Alice Arcuri chi è l’attrice new entry della seconda stagione della serie tv Doc – Nelle tue mani

Gossip

Una delle serie tv più famose del momento è sicuramente Doc – Nelle tue mani, con un cast d’eccezione: da Luca Argentero a Matilde Gioli, da Gianmarco Saurino a Pierpaolo Spollon. In questa seconda edizione della serie, però, ci sono anche nuovi personaggi, che si fanno spazio all’interno della storia, incuriosendo i fan che seguono da casa ogni puntata. Una di queste nuove figure è la spietata e calcolatrice infettivologa e poi primario, Cecilia Tedeschi, interpretata dall’attrice Alice Arcuri.

Alice Arcuri: la passione per la recitazione e il gli spettacoli in teatro

Alice Arcuri nasce a Genova l’11 febbraio 1984 e, attualmente, ha 38 anni.

Cresce all’interno di una famiglia di medici e, da ragazza, ha anche praticato sport, in particolare scherma, che ha dovuto lasciare per motivi di salute. La passione per la recitazione l’ha portata a frequentare, dopo la Laurea in Lettere, la Scuola del Teatro Stabile, ottenendo anche l’ambito premio Hystrio come miglior esordiente italiana. In teatro recita in Intrigo e Amore diretto da Marco Sciaccaluga nel 2016 e in Il gabbiano nel 2017.

Alice Arcuri e la tv prima di Doc-Nelle tue mani

L’attrice aveva già recitato in alcune serie televisive di successo come, ad esempio, Don Matteo interpretando il personaggio di Alma, Petra, al fianco di Paola Cortellesi e insieme a Maria Chiara Giannetta in Blanca.

Il 2022 è un anno molto importante per la Arcuri, che entra a far parte del cast della nuova e amatissima serie Doc – Nelle tue mani, interpretando la spietata infettivologa, Cecilia Tedeschi. Per entrare ancora meglio nel ruolo, l’attrice ha affermato ai microfoni di Oggi è un altro giorno: “Per Cecilia mi sono ispirata a mio padre, alla sua postura e alla sua calma, anche se lui è molto più empatico.

Insomma, alla fine sono riuscita a diventare un dottore, anche senza studiare 15 anni Medicina“.

Alice Arcuri fuori dei set e dei teatri, l’amore di una mamma per il figlio

Alice Arcuri è legata sentimentalmente a Luigi Risso, del quale però rimane ignota l’attuale professione. L’amore dei due porta alla nascita del primogenito, che vediamo comparire in qualche foto sui social della madre. La famiglie vive a Genova, ma si sa ben poco della vita privata generale dell’attrice, che preferisce mantenere un certo riserbo sulle questioni che sono fuori dal mondo lavorativo. I follower social crescono sempre di più, anche grazie alla bravura e al talento della Arcuri.