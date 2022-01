Harry Potter e il calice di fuoco: cast e curiosità del quarto capitolo della saga in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Su Italia1 continua la saga del mago più amato del cinema che questa volta sarà alle prese con il signore oscuro in carne ed ossa. Scopri le curiosità, il cast e la trama del film in onda a partire dalle ore 21:20 circa.

Sono tempi duri quelli che Harry Potter e soci dovranno vivere nel quarto capitolo della lunga saga dedicata alla lotta contro Voldemort. Le vicende del maghetto più famoso del cinema riprendono giovedì 27 gennaio 2022 sempre su Italia1 quando va in onda Harry Potter e il calice di fuoco, pellicola che inizia ad incupire le trame della storia con toni ben più dark rispetto ai primi tre capitoli della serie. Harry qui dovrà salvare la pelle non solo nel pericoloso Torneo Tremaghi, una competizione tra i migliori studenti delle tre scuole magiche più importanti al mondo che saranno sanciti dal calice di fuoco, ma anche dalle minaccia del signore oscuro ormai tornato in carne ed ossa.

Le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Harry Potter e il calice di fuoco: le curiosità ed il cast della pellicola

Harry Potter e il calice di fuoco (in lingua originale Harry Potter and the Goblet of Fire) è un film del 2005 diretto da Mike Newell, che come le pellicole precedenti è l’adattamento cinematografico del quarto ed omonimo romanzo della fortunata saga inventa e scritta da J. K. Rowling.

Dietro al quarto film della saga vi sono svariate curiosità dietro la realizzazione del film con la prima che riguarda produzione stessa, che inizialmente avrebbe voluto dividerlo in due parti, con il regista che si oppose fermamente e che lo confezionò poi in un solo lavoro.

Un’altra piccola curiosità riguarda poi l’assenza di alcuni volti noti della saga come l’assenza in toto dei perfidi Dursley, i parenti babbani di Harry, oltre che dell’attrice Julie Walters che interpreta l’amata Molly Weasley.

Il cast principale torna invece al gran completo con i volti di Daniel Radcliffe, Emma Stone e Rupert Grint, affiancati ovviamente da Robbie Coltrane nei panni di Hagrid, ed anche da Maggie Smith in quelli di Minerva McGranitt come Alan Rickman veste quelli di Severus Piton.

Harry Potter e il calice di fuoco: la trama del film

Lord Voldemort è ormai una minaccia sempre più presente nel mondo di Harry Potter con i suoi seguaci Mangiamorte che iniziano a seminare il panico facendo capire le brutte intenzioni del signore oscuro. Harry Potter se la dovrà vedere con questa minaccia crescente mentre ad Hogwarts arriva il calice di fuoco, un contenitore che sancirà chi potrà prendere parte al temibile Torneo Tremaghi.

Il giovane mago dovrà inspiegabilmente partecipare come quarto concorrente in gara mettendo a repentaglio la sua stessa vita in tre difficili prove ma quello che non sa è cosa lo aspetta alla fine di esse.