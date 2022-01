Incidente per il figlio di Kim Rossi Stuart: il bimbo di 2 anni caduto nel Tevere durante una passeggiata

TV e Spettacolo

Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada hanno vissuto momenti di grande preoccupazione durante una passeggiata. La coppia stava trascorrendo del tempo all’aperto lungo le rive del Tevere, quando il più piccolo dei loro figli sarebbe caduto in acqua. La vicenda avrebbe rischiato di trasformarsi in una vera tragedia, se l’attore non fosse intervenuto in tempo.

Kim Rossi Stuart salva il figlio caduto nel Tevere: l’incidente

Sulle pagine del settimanale Diva e Donna trova spazio il racconto della vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso Kim Rossi Stuart e la sua famiglia. Durante una passeggiata, il figlio Ian, di soli 2 anni sarebbe infatti scivolato in acqua.

A quanto pare, non sono al momento chiari i dettagli dell’incidente. Ciò che è noto è che con lui c’erano anche il fratello di 4 anni, Ettore, e la madre Ilaria Spada. si suppone che si sia trattato di un attimo di distrazione, avvenuto proprio lungo la pista ciclabile sulla quale i quattro stavano transitando. Forse è stata la pavimentazione ghiacciata a causare la caduta del piccolo. Ad accorrere immediatamente in suo aiuto è stato il padre Kim Rossi Stuart, che lo avrebbe recuperato rapidamente, scongiurando il peggio.

Le immagini diffuse dalla rivista mostrano la famiglia riunita attorno al piccolo, coccolato dai genitori dopo il momento di paura.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada in attesa del terzo figlio

La coppia di attori formata da Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada è in attesa del terzogenito.

Tempo fa lei aveva rivelato a F di aver pensato a lungo di “non essere brava con i bambini” e di aver avuto modo di ricredersi grazie alla conduzione dello Zecchino d’Oro e dopo la nascita della sua nipotina. Kim e Ilaria sono insieme dal 2011 e si sono sposati a marzo 2019.

“Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia.

E allora perché fermarsi?” aveva dichiarato ancora a F. “Il figlio può arrivare solo quando ti senti piena d’amore. A noi i figli hanno fatto bene…“ la sua conclusione.