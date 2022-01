Paolo Fox chiama in diretta I Fatti Vostri e spiega perché manca dal programma: i dettagli sulla sua assenza

Programmi TV

L'astrologo Paolo Fox di recente si è assentato da I Fatti Vostri, ma in queste ore ha chiamato in diretta il programma per spiegare i motivi per cui non ha potuto fare l'oroscopo.

Nel corso dell’ultima settimana, il pubblico de I Fatti Vostri ha notato l’assenza di Paolo Fox, che solitamente nel programma cura una rubrica dedicata all’oroscopo. Dal momento che i conduttori del programma, Anna Falchi e Salvo Sottile, non hanno comunicato ufficialmente i motivi, l’astrologo oggi ha chiamato in diretta per rassicurare i fan e ha rivelato i motivi per cui è saltato il suo appuntamento quotidiano.

Paolo Fox svela ai fan i motivi della sua assenza da I Fatti Vostri

Da una settimana circa, dunque, l’astrologo non ha potuto curare la rubrica dedicata all’oroscopo all’interno del programma condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile.

Tuttavia, con una chiamata in diretta, Paolo Fox ha svelato ai fan i motivi della sua assenza da I Fatti Vostri.

Nel corso della puntata trasmessa il giorno 27 gennaio, infatti, l’uomo ha telefonato ai due conduttori per svelare al pubblico di essere positivo al Covid: “Voglio rassicurare i giornali, soprattutto quelli che inventano le notizie solo per dei click, stiamo raggiungendo un livello davvero basso – spiega Fox in diretta – Torno ma se non torno, sappiate che state andando benissimo, vi voglio bene, l’oroscopo possiamo farlo anche in altre occasioni” conclude poi l’uomo, lasciando il dunque il dubbio sul suo ritorno in tv.

Le sue parole, che sono apparse piuttosto polemiche, si riferiscono ai rumor che in questi giorni sono circolati in questi giorni. Benché infatti in molti avessero già parlato di Covid – non era infatti passato inosservato che il maestro Palatresi e la sua orchestra sono apparsi indossando la mascherina FFP2 – alcuni hanno ipotizzato anche che Paolo Fox fosse stato cacciato dal programma, come riportato anche da donnapress.it. Forse anche per questo ha deciso di chiamare in diretta e stroncare sul nascere le indiscrezioni.

L’assenza di Paolo Fox da I Fatti Vostri pesa: le poteste sui social

Dal momento che l’ultima apparizione dell’ astrologo risale al 21 gennaio e che i conduttori non hanno dato alcuna spiegazione ufficiale, sono partite numerose proteste sui social.

Come riportato da diversi portali, come Today.it, in molti su Twitter hanno lamentato l’assenza di Paolo Fox da I Fatti Vostri.

Alcuni utenti hanno addirittura affermato di seguire il format, oggi condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile, solo per seguire la rubrica dedicata all’oroscopo. Sembra insomma che l’assenza dell’uomo pesi negli studi Rai e che lo share del programma sia stato messo in pericolo proprio da questo piccolo incidente di percorso.

Ad ogni modo tutti i fan di Paolo Fox potranno continuare a seguire i consigli dell’astrologo, che anche in quarantena ha continuato a lavorare e ha condiviso con loro l’oroscopo di domani 28 gennaio.