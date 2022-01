Quando le mani si sfiorano: il film in onda su Rai2 nella Giornata della Memoria

TV e Spettacolo

La proposta di Rai2 nella prima serata di giovedì 27 gennaio 2022 è un interessante film che racconta una storia d’amore complicata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La scelta della rete in occasione del Giornata Mondiale della Memoria ricade infatti su Quando le mani si sfiorano, pellicola che porta sugli schermi degli italiani la vita di Leyna, un’adolescente di etnia mista nella Berlino del 1944, che si innamora di Lutz, figlio di un importante ufficiale delle SS e membro della Gioventù hitleriana. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità di Quando le mani si sfiorano in onda su Rai2 giovedì 27 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Quando le mani si sfiorano: il cast e le curiosità del film

Where Hands Touch è un film del 2018 diretto da Amma Asante, regista britannica autrice dell’apprezzato film storico dal titolo La ragazza del dipinto.

La pellicola in onda su Rai2 in prima serata è ambientata nella Germania nazista proprio durante il secondo conflitto mondiale e viene trasmessa in occasione della Giornata della Memoria. I protagonisti della pellicola sono gli attori Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Alec Newman, Will Attenborough.

Quando le mani si sfiorano: la trama del film

La pellicola è ambientata nella Berlino del 1944 dove Leyna è la giovane figlia di Kerstin, una donna tedesca che ha avuto una relazione con un uomo di colore. In un periodo storico molto complicato ed alquanto problematico, Kerstin si batte per la figlia contro l’orrore del nazismo che vorrebbe sterilizzare la giovane.

Leyna vive questa fase complicata nella quale in tanti non perdono occasione per additarla di essere diversa e pericolosa, tutti pronti a difendere la razza ariana dal mescolamento con quella africana.

La giovane si troverà però a vivere una intensa storia d’amore con Lutz, figlio di un importante ufficiale delle SS e membro della Gioventù hitleriana.

I due così diversi si conosceranno e si innamoreranno follemente fino a che Lutz non viene proprio arruolato come soldato in un campo di lavoro.