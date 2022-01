Alex Belli vuota il sacco sul rapporto con Soleil e Delia al Grande Fratello Vip: momento della verità in studio

Grande Fratello

Alex Belli torna protagonista al Grande Fratello Vip e vuota il sacco sul suo rapporto con Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore viene messo sotto torchio da Alfonso Signorini, che gli sottopone una serie di domande secche in cerca di risposte. In questo momento di confessioni a tu per tu con il conduttore, l’ex concorrente confessa cosa sia avvenuto sotto le coperte con Soleil: “Parliamo dei peccatori ma non del peccato“.

Alex Belli sotto interrogatorio al Grande Fratello Vip

Nello studio del Grande Fratello Vip torna protagonista Alex Belli, dopo la severa cacciata della scorsa puntata. L’attore torna e fa ulteriore chiarezza sul doppio rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge, rispondendo alle secche domande di Alfonso Signorini intenzionato a metterlo sotto torchio.

L’attore inizialmente rivela: “Amo Delia, mia moglie e ho un amore per Soleil anticonvenzionale, cerebrale“. E, a seguire, descrive il rapporto costruito con la Sorge in Casa: “Soleil ha questo sguardo che ti penetra, ti scandaglia dentro. Abbiamo passato notti a parlare e cercare di capirci e, quando incontri un’anima come la sua, è veramente un fortuna. Siamo partiti con un’amicizia. Quando usiamo la parola ‘amore’, è per tutto quel mondo che noi abbiamo vissuto“.

Passando a Delia, l’ex concorrente svela: “Di Delia mi manca la sua complicità e spensieratezza. Ci siamo sentiti liberi di poterci raccontare e vivere la nostra relazione con spensieratezza. È veramente una donna pazzesca”

Alex Belli e l’intimità con Soleil: “Grandissima complicità erotica“

Alfonso Signorini, a seguire, mette in difficoltà Alex Belli chiedendogli a chi rinuncerebbe tra Delia e Soleil.

La risposta dell’attore: “Io rinuncerei all’amicizia con Soleil per il grande amore e i progetti di vita che ho con Delia, e rinuncerei a Delia per quella cosa unica che io ho trovato con Sole e che probabilmente non troverò mai più nella vita“.

Passano a discorsi maggiormente intimi, l’ex Vippone torna a parlare del doppio amore per Delia e Soleil: “Io ho fatto l’amore con tutte e due, in una forma diversa“. E finalmente vuota il sacco su quanto sia realmente accaduto con la Sorge sotto le coperte: “C’è stata una grandissima complicità erotica, è questa la verità. Parliamo dei peccatori ma non del peccato. Ci sono stati momenti di auto-erotismo“.