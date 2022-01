Cosa fare nel weekend a Roma, Milano, Torino e Pisa? Gli eventi del 29 e 30 gennaio nelle città italiane

Sai che...

Nei freddi giorni della merla, dopo le celebrazioni in ricordo della Shoah, ecco tutti gli appuntamenti previsti per il weekend nelle principali città italiane

Nel weekend successivo alle celebrazioni della Giornata della Memoria, tanti gli eventi dedicati al ricordo della Shoah. Altrettanti però anche gli appuntamenti a teatro, le mostre e le manifestazioni su tutto il territorio. Scopriamo dunque cosa fare nel weekend nelle più importanti città italiane.

Gli eventi a Torino: un weekend dedicato alla Memoria

Nel capoluogo piemontese, medaglia d’oro per la Resistenza, tante le attività del weekend dedicate alla Memoria. Sabato 29 gennaio, alle 20.45 e domenica 30 alle 16.30 nella sala grande della Casa del Teatro va in scena lo spettacolo Luce26692 di LiberamenteUnico.

Uno spettacolo, per giovani e adulti, che porta sul palco le memorie di Elena Recanati, torinese classe 1922, ebrea, deportata, sopravvissuta e testimone, in una grande storia d’amore che si intreccia con le indelebili vicende storiche. Anche al Polo del ‘900 tante iniziative. Una di queste, domenica alle 16.00, la messa in scena dello spettacolo della compagnia teatrale Alma Rosé di Milano C’era un’Orchestra ad Auschwitz.

Spazio anche alle meraviglie della natura a Stupinigi. Nello splendido contesto della Palazzina di Caccia, oltre a poter visitare la mostra Animals che mette in scena gli emozionanti scatti di Steve McCurry, tante attività family friendly in programma.

Inoltre, nel pomeriggio di domenica, sarà possibile partecipare anche a Birdwatching, in Palazzina!, una passeggiata laboratorio per scoprire gli uccelli che abitano il parco della residenza sabauda.

Un weekend magico a Roma: spettacoli imperdibili e i Musei Vaticani gratuiti

Questo weekend Roma brulicherà di un’energia particolare. Al Teatro Olimpico approda Supermagic Segreti, il Festival Internazionale della Magia più grande d’Europa, giunto alla sua 18ª edizione. Lo show, della durata di circa 2 ore, è previsto in doppia replica sia sabato 29 che domenica 30 e, assicurano gli organizzatori, stupirà grandi e piccini.

Per chi non è interessato ai giochi di prestigio, niente paura, la magia si può trovare anche da altre parti. In particolare questo è il fine settimana che Eataly Roma ha deciso di dedicare al Cacio e Pepe Festival, un concentrato di sapori, degustazioni e didattica culinaria.

Potreste poi dedicare domenica 30 gennaio ad una passeggiata lungo il Tevere per ammirare le bancarelle di artigiani, artisti e collezionisti nel mercatino dell’antiquariato a Ponte Milvio. Diversamente, da non perdere l’apertura straordinaria dei Musei Vaticani.

Solo per questa domenica sarà possibile visitare uno dei luoghi più densi di meraviglia al mondo a costo zero!

Cosa fare nel weekend a Milano: teatro, mostre e l’estasi di Giovanni Allevi

A Milano il fine settimana si apre con una prima nazionale. Sabato 29, al Teatro Studio Melato, fa il suo esordio De infinito universo di Filippo Ferraresi. Uno spettacolo che racconta lo stupore e lo smarrimento dell’uomo difronte all’immensità della materia oscura e delle leggi che regolano lo spazio e la vita dei corpi celesti.

E sempre questo weekend, alla Fabbrica del Vapore approda CovidDiaries, una mostra itinerante che ha già toccato Bergamo e Torino.

Si tratta del racconto, principalmente fotografico, di questi 2 anni di pandemia, una riflessione sulla fragilità umana ma anche sulla sua capacità di reagire e di guardare avanti.

Per gli amanti della musica, sabato 29 gennaio, alle 21.00, l’imperdibile concerto di Giovanni Allevi. Il celebre musicista sta percorrendo l’Italia in un tour dedicato alla sua ultima opera Estasi per pianoforte solo.

Cosa fare nel weekend a Pisa?

In quest’ultimo weekend di gennaio, sbarchiamo a Pisa. Celebre in tutto il mondo per Piazza dei Miracoli, con il Battistero, il Duomo e la famosissima Torre, la città toscana ospita anche un murales di uno degli street artist più noti di sempre.

Stiamo parlando dell’opera Tuttomondo di Keith Haring. Proprio in questo periodo, a Palazzo Blu, è in corso una mostra dedicata al pittore e, domenica 30 gennaio, acquistando il biglietto per l’esposizione, sarà possibile anche fare una visita guidata fino all’imponente murata di piazza Vittorio Emanuele II.

Anche il Museo della Grafica dell’Università di Pisa propone un’iniziativa particolare per domenica. Un pomeriggio d’inverno al Museo è il titolo di una serie di attività per bambini e famiglie dedicate alla scoperta della grafica, del design e della stampa.

Infine, in occasione della Giornata della Memoria, al Teatro Nuovo-Binario Vivo va in scena Fu servita la cena, un immaginario dialogo tra Hannah Arendt e Adolf Eichmann, liberamente tratto da Eichmann dove inizia la notte di Stefano Massini.