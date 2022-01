Elezioni Presidente della Repubblica, gli italiani preferiscono Mattarella bis al premier Draghi

Politica

Gli italiano sembrano avere le idee molto chiare su chi vorrebbero vedere come nuovo Presidente della Repubblica. Sembra netta la preferenza per Mattarella: ecco cosa emerge dagli ultimi sondaggi.

Secondo quanto emerso dagli ultimi sondaggi in occasione delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, gli italiani vorrebbero vedere ancora Sergio Mattarella, preferendo la sua presenza all’attuale premier Mario Draghi. Ecco qual è il quadro della situazione.

Quirinale, gli italiani vorrebbero un Mattarella bis: il sondaggio

Le elezioni per il prossimo Presidente della Repubblica sono iniziate lunedì 24 e sono ancora in corso, con le forze politiche ancora impegnate a determinare i candidati più idonei per essere sostenuti. Nonostante l’attuale Presidente Sergio Mattarella abbia espresso più volte la propria volontà di non intraprendere un secondo mandato, in base all’ultimo sondaggio Ipsos gli italiani vorrebbero continuare a vederlo ricoprire questa carica per i prossimi 7 anni.

Secondo il sondaggio, realizzato per il Corriere della Sera, il 50% degli intervistati preferirebbe che la carica di Presidente della Repubblica fosse ricoperta ancora una volta da Sergio Mattarella, mentre il 61% vorrebbe che l’attuale premier Mario Draghi mantenesse il ruolo di Presidente del Consiglio del Ministri.

Cosa pensano gli italiani di una Presidente della Repubblica donna secondo gli ultimi sondaggi

Il parere degli italiani sembra dunque orientato a mantenere una situazione politica simile a quella che ha caratterizzato gli ultimi mesi.

Come emerso dal sondaggio, però, il 58% delle persone intervistate ritiene che la possibile elezione di una Presidente della Repubblica donna costituisca una segnale importante. Sulla questione non si è espresso il 10% del campione, mentre il restante 32% ha affermato di aver bisogno di considerare criteri più ampi per la scelta del nuovo capo dello Stato.

Ipsos ha inoltre domandato quali leader delle principali forze politiche si siano distinti in modo positivo durante le fasi dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il 37%, dunque più di 1 italiano su 3, non ha saputo individuare un particolare capo politico. Il 16% si è invece espresso in modo positivo su Enrico Letta, seguito da Giuseppe Conte e Giorgia Meloni con il 14% delle preferenze ciascuno, da Matteo Salvini con il 10% e infine da Silvio Berlusconi con il 9%.