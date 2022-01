L’eredità – Serata Sanremo: speciale condotto da Flavio Insinna dedicato al Festival. Gli ospiti

Programmi TV

Venerdì 28 gennaio 2022 in prima serata su Rai1 va in onda una interessante puntata del longevo quiz preserale condotto da Flavio Insinna. L’occasione è di quelle da non perdere perché il bis della trasmissione, in onda anche oggi nella fascia delle 18:45, mostrerà al pubblico una puntata caratterizzata dalle domande dedicate all’attesissimo Festival di Sanremo. La puntata si aprirà dalla con la presenza eccezionale di Mara Venier che al fianco del conduttore de L’eredità darà il via all’appuntamento nel quale 7 campioni storici si sfideranno sulle curiosità della kermesse di canto più nota del nostro Paese.

A fare compagnia al pubblico ci saranno anche due professioni d’eccezione oltre a tanti altri ospiti che faranno irruzione nello studio per strappare una risata ed intrattenere il pubblico connesso da casa. Scopri chi parteciperà alla puntata speciale de L’eredità – Serata Sanremo al via alle ore 21:30 ovviamente su Rai1.

L’eredità – Serata Sanremo: l’appuntamento speciale dedicato al Festival

A pochi giorni dal via ufficiale della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Rai1 ha deciso di rendere omaggio alla famosa kermesse con un appuntamento speciale del suo quiz per eccellenza.

Venerdì 28 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 va in onda L’eredità – Serata Sanremo con la conduzione di Flavio Insinna e la partecipazione di tanti volti noti del primo canale.

La puntata si aprirà con la presenza dell’amata Mara Venier che aprirà la sfida tra i 7 campioni della trasmissione arrivati in studio per rispondere alle domande incentrate maggiormente sulla storia e sull’attualità legata al Festival ed anche con delle sorprese oltre che con i classici giochi de L’Eredità.

Nel ruolo dei professori due ospiti d’eccezione come la conduttrice Serena Bortone e l’attore Pierpaolo Spollon che avranno il compito di inframmezzare le domande del conduttore con le curiosità legate ad esse.

L’eredità – Serata Sanremo: gli ospiti della puntata speciale

A fare compagnia al pubblico sintonizzato su Rai1 ci saranno tanti volti noti del canale come ad esempio il divulgatore Alberto Angela ed il comico Nino Frassica che con la sua proverbiale comicità effettuerà delle divertenti incursioni. Al loro fianco parteciperanno anche il cantante Luca Barbarossa, il comico Gabriele Cirilli ed anche l’amato Gigi D’Alessio.