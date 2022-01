A C’è posta per te Stefano torna dopo un anno per cercare moglie: “Il mio cuore… Se mi vuoi sposare”

Programmi TV

La quarta puntata di C’è posta per te ha emozionato il pubblico fin dalla prima storia. Martina ha chiamato la trasmissione per il compagno Simone, facendogli una bella sorpresa. Con una lettera toccante, la ragazza ha provato a infondere fiducia al compagno, in crisi dopo la perdita del lavoro. Anche Roberto Mancini è stato chiamato per partecipare alla sorpresa.

Dopo l’amore di Martina e Simone, nella trasmissione televisiva si è parlato di nuovo di sentimenti. Stefano è tornato nel people show, dopo un anno. Il novantaduenne, dopo non essere riuscito a ritrovare un amore di giovinezza lo scorso anno, stavolta è tornato nel programma televisivo per cercare moglie.

La redazione ha selezionato sei donne single siciliane per lui.

Stefano di nuovo a C’è posta per te per cercare moglie

Lo scorso anno, Stefano si è rivolto a C’è posta per te per poter rincontrare un amore del passato: “Stefano cercava questa signora… La figlia del barbiere di Francavilla“. La donna, invitata nel programma televisivo dalla redazione del people show, però, ha affermato di non conoscere Stefano, anche se lui è convinto che mentisse: “Lui è convinto che lei abbia mentito… Lui cerca moglie“.

L’intento del novantaduenne era molto chiaro: “Cerca una signora della sua età… Sposarsi in chiesa… Non vuole che la sua pensione vada allo stato“.

Per esaudire il suo desiderio, Maria de Filippi ha selezionato sei possibili candidate: “Sei signore single siciliane“.

Le sei pretendenti di Stefano a C’è posta per te

La ricerca della possibile moglie di Stefano a C’è posta per te, non è stata facile. Per il mittente della speciale posta, sono arrivate sei donne single siciliane: Maria Antonia, Angela, Calogera, Maria, Maria Franca e Italia.

Maria De Filippi ha messo in guardia tutte le pretendenti fin da subito sulla natura speciale della missiva: “Non andare a cercare nella memoria perché è inutile… Non l’hai mai conosciuto… Ha una richiesta un po’ particolare”.

Stefano ha letto il suo messaggio a tutte le donne, una lettera che elencava i confort della sua dimora e terminava con la proposta di matrimonio: “Il mio cuore appartiene a te, se mi vuoi sposare“.

Ma le sei donne hanno tutte chiuso la busta. A Stefano non è rimasto che rassegnarsi: “Resto solo e male accompagnato“.