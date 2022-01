Antonio Medugno presunta fiamma di Clarissa Selassié entra nella Casa del GF Vip6. Chi è il modello e tiktoker

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip6 ha in serbo nuovi colpi di scena per i telespettatori. Nella puntata serale del 28 gennaio, infatti, sono stati annunciati ben due nuovi ingressi. Gianluca Costantino, amico di Alessandro Basciano e modello farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Insieme a lui un altro modello, il ventiquattrenne Antonio Medugno. Il nuovo concorrente potrebbe avere, anche lui, un legame con altre due Vippone, presenti in Casa. Infatti, si tratterebbe del ragazzo con cui si frequenterebbe Clarissa Selassié, come riportato da Novella 2000.

Antonio Medugno: carriera e precedenti esperienze

Antonio Medugno entrerà a far parte del cast del Grande Fratello Vip6 a partire dalla puntata serale del 28 gennaio, come annunciato dalla pagina Instagram del reality show: “Antonio Medugno è il secondo nuovo concorrente ufficiale di #GFVIP che questa sera si unirà ai nostri Vipponi!

“.

Il nuovo concorrente è napoletano e ha ventiquattro anni. Si tratta di un modello, che ha sfilato per marchi molto famosi. Antonio Medugno, inoltre, è un affermato tiktoker, seguito da più di 3 milioni di utenti.

Antonio Medugno: il presunto flirt con Clarissa Selassié

Antonio Medugno varcherà la porta della Casa più spiata d’Italia durante la diretta serale del 28 gennaio.

Il modello partenopeo non ha precedenti esperienze televisive, ma, secondo alcuni rumors starebbe frequentando un’ex concorrente proprio dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip6. Si tratterebbe di Clarissa Selassié.

Il gossip è nato dopo alcune dichiarazioni della principessa a Casa di Chi: “Sicuramente ci sono stati dei ragazzi che mi hanno scritto.

Però in questo momento sono molto focalizzata sul GF e sulle mie sorelle, anche perché mi fanno delle richieste assurde le ragazze. Ma sì, c’è un ragazzo che mi ha colpito, vediamo come va.

Famoso o non famoso? È conosciuto, diciamo così“.

L’ex concorrente ha svelato di frequentarsi con un ragazzo pronto a varcare la porta Rossa: “Chi è? Non posso dirvelo adesso, però sicuramente a breve saprete anche voi di chi si tratta… Posso solo dire che è un ragazzo con la quale mi sento, ci stiamo frequentando e lui ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Per questo dicevo ‘Vediamo come si comporta”.